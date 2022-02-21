首次亮相！桃園450萬「消防機器人」超強 消防員大開眼界

桃園市政府消防局第二救災救護大隊在楊梅區模擬工廠火警救災，圖中「消防機器人」首次亮相參與演練。（記者李容萍攝）

2022/02/21 23:06

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府消防局以消防人員救災曾發生慘痛傷亡為殷鑑，編列900萬元預算採購「消防機器人」，經由遙控方式，讓配備先進儀器的機器人代替消防人員進入火災、化學災害等現場，蒐集危害資訊及偵檢環境安全，並運用高流量射水砲塔執行滅火及防護任務，兼顧多面向災害搶救任務需求；所購2台奧地利Rosenbauer公司生產的「消防機器人」去年底到貨，分別配置在第二、三大隊轄區有中壢、觀音等規模比較大工業區的內壢、草漯分隊。

第二大隊今（21）日於楊梅區的一家科技公司辦理消防搶救演練，演練除派遣各式消防車13輛及消防人員54名，也首度請出這台超高性能消防機器人上場加入情境模擬搶救。

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現場模擬工廠產品的包裝紙箱因電線走火導致火災發生，由廠方組成自衛消防編組進行通報、火勢壓制與引導人員避難，由於現場大量可燃物會讓火場溫度飆升，對消防人員救災安全帶來相當大的威脅，消防機器人上陣成功助攻，讓參與演練的消防隊員大開眼界。

內壢消防分隊長蘇欽璿說明，這款消防機器人長約120公分、寬80公分、高85公分、重量470公斤，行進速度可達每小時6公里，可跨越超過20公分的障礙，擁有高達37度的爬坡能力，以及具備狹窄環境的陡梯攀爬、涉水能力（水深20公分以下），所搭載攝影鏡頭可即時回傳現場影片，同時搭載熱顯像儀，可接近火場收集火災資訊，砲塔出水量每分鐘1500公升至3800公升，出水壓力可達10BAR，可接換直線及水霧出水模式並可以環繞360度無死角射水。

第二大隊大隊長戴明杉也說，部分火場可能存在倒塌、毒化物抑或爆炸的風險，若由人員進入搶救則具高危險性，消防機器人於滅火任務中可以擔任開路先鋒，能不畏危害前進隧道、密閉空間、化學工廠或瓦斯外洩事故現場，且這款消防機器人具有超高荷重能力、爬坡、登梯、涉水、障礙物跨越、耐高溫、抗熱輻射、防爆、防腐蝕、防干擾、照明、遠端遙控行走與即時影像傳輸等能力，勤務結束後只需簡單清潔和充電即可，堪稱消防任務的最佳幫手。

桃園市政府消防局第二救災救護大隊在楊梅區模擬工廠火警救災，圖中「消防機器人」首次亮相參與演練。（記者李容萍攝）

桃園市政府消防局第二救災救護大隊在楊梅區模擬工廠火警救災，過程逼真。（記者李容萍攝）

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