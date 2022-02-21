議員林彥甫助理疑工作不力被解僱 興訟敗訴

議員林彥甫（見圖）資遣何姓公費助理，高等法院審理認定，何男已無法勝任工作，解僱合法，判何男敗訴。（資料照）

2022/02/21 21:13

〔記者楊國文／台北報導〕新竹市議會「時代力量」議員林彥甫認為何姓公費助理不服從指揮監督，工作不力，上任不到一年就將他資遣，但何男認為是違法解僱，提起「確認僱傭關係存在」訴訟；高等法院審理認定，何男確有拒絕林彥甫指示研究勞工保險喪葬津貼相關議題、拒絕依規定請假等情形，已無法勝任工作，解僱合法，判何男敗訴，還可上訴。

何姓男子指稱，2019年10月上旬和議員林彥甫簽約擔任其公費助理，同年10月21日到職。

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何表示，在職期間並無特別過失，但林彥甫議員於2020年9月28日起至10月5日通知他稱「免除終止契約」，叫他「不必再進黨部、去找別的工作、工資照付」；他多次詢問解僱的依據為何、有何事實？但林彥甫均避而不答。

何說，他為履行勞務契約，仍到新竹市黨部外聽候林彥甫指派工作，但被拒於門外；林鐵了心要解僱何男，支付他2020年10月薪、資遣費共8萬1202元。

何先向新竹市政府申請勞資爭議調解，但遭駁回後向法院訴請確認雙方僱傭關係存在之訴，及林彥甫應自2020年11月到2022年11月24日止按月支付他3萬5000元薪水。

林彥甫應訊時，列舉何男無法勝任工作情形，首先是2020年5月12日指派何男研究「死亡勞工的未成年子女可否請領勞工保險喪葬津貼」，何男回應稱：「兒子不是出錢的人，還拿發票想去申請？」拒絕研究此法律問題，此外，何男也拒絕攜帶背心到指定地點，引起林彥甫不悅，告訴何「如果今天不想上班，可以休假，你現在狀況不適合跟我在外面跑」，何男答稱「憑什麼說我工作不認真，還是你歧視我窮？歧視我學校差，比清交差？機會是我施捨、恩惠給你的，那真的是我對時代力量一開始就期待錯誤」等話，何男亦拒絕依規定請假。

一審審理後，去年5月判何男敗訴，何男不服判決，自認他能勝任工作，林終止契約並不合法，因此上訴高等法院。

高院審理認定，何男多次故意拒絕依林彥甫指示行事，又拒絕其指揮監督，包括拒絕研究勞工保險喪葬津貼相關問題、拒絕帶背心到指定地點、拒絕依規定請假、拒絕製作禮品清單等情事，林將何的工作改為內勤，但何的工作態度並無改善，雙方關係日益對立，足認何確有不能勝任其工作的情事，因此，林依勞基法第11條規定，將何解僱為合法，判何敗訴。

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