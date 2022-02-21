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    涉走私安毒大漁船3/1台南法拍 2/23還有帶看服務

    近百噸大漁船昇鴻祥號涉走私安非他命毒品被查扣，面臨遭法拍的命運。（行政執行署台南分署提供）

    近百噸大漁船昇鴻祥號涉走私安非他命毒品被查扣，面臨遭法拍的命運。（行政執行署台南分署提供）

    2022/02/21 17:31

    〔記者王俊忠／台南報導〕2021年11月間涉以21包鋁箔茶葉包暗藏安非他命毒品走私的澎湖籍漁船昇鴻祥號，被台南地檢署指揮海巡署人員查獲，這艘漁船被南檢扣押、囑託行政執行署台南分署將於3月1日下午4點在分署1樓中庭公開競價法拍，執行人員也將於2月23日下午3點至4點帶預約有興趣競標的民眾進入漁船內部觀看。

    行政執行署台南分署表示，這艘涉被販毒集團利用走私毒品遭偵辦、扣押的台灣漁船，是去年11月間檢察官指揮海巡人員在安平漁港查獲，目前泊靠在位於台南市南區鯤鯓地區的台南海巡隊公務碼頭。

    這艘將被法拍的漁船，是總噸位為99.61噸的動力大型漁船，為方便有興趣的買家近距離觀看，將於2月23日下午3點至4點，由行政執行台南分署執行人員帶看，有興趣的買家，可於2月22日下午5點之前，洽詢台南分署信股書記官，聯絡電話06-2134322轉分機325。

    但台南分署提醒，本件拍賣標的漁船不包含漁業證照，因本艘漁船是在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間涉嫌走私毒品，主管機關極有可能依漁業法第10條及漁船、船員涉案走私處分原則第3條第2項，撤銷漁業證照。

    此外，這艘漁船尚欠貸款本金餘額新台幣1126萬5800元（不含利息及違約金），拍定人除支付拍定價金與鑑定費用5000元外，尚需與債權人洽談，於拍定日起1個月內取得清償證明或同意書，才能完成拍賣標的物點交，請應買人事先詳細了解拍賣公告上的記載。

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    近百噸大漁船昇鴻祥號涉走私安非他命毒品被查扣，面臨遭法拍的命運。（行政執行署台南分署提供）

    近百噸大漁船昇鴻祥號涉走私安非他命毒品被查扣，面臨遭法拍的命運。（行政執行署台南分署提供）

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