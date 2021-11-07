「觀音王」茶袋裝安毒 安平港攔下10億毒品

「觀音王」毒茶葉包裝袋，近年已在我國及東南亞等國多次查獲。圖為三年前台泰聯手查獲三百五十五公斤安非他命。（資料照）

2021/11/07 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕又見「觀音王」假茶葉、真安毒走私！海巡與檢警合作於本月三日在台南安平港查緝走私農產品時，意外在鎖定的澎湖籍「昇鴻祥」漁船上，起獲大批「觀音王」字樣、真空包裝封存的安非他命，這批重達五百六十公斤、黑市價逾十億元的毒品，就放在船長室地板上，上面覆蓋棉被；執法人員逮捕盧姓船長等四人法辦，全案擴大偵辦中。

大膽！560公斤放船長室地板

辦案人員表示，「觀音王」毒茶葉包裝袋，近年已在我國、越南、馬來西亞等多次查獲，因安毒來自金三角，當地盛產茶葉，才以茶葉袋包裝安毒，再從緬甸、寮國路運至越、馬、泰等國。

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經追查，「昇鴻祥」漁船先至外海接貨，再開回台南安平港欲走私入境，結果被查緝走私農產品的檢警巡在港口破獲，未讓毒品流出。辦案人員估計，目前安非他命小盤價每公斤約二百卅萬元，這批安毒市價逾十億元。

累犯！昇鴻祥漁船又走私

「昇鴻祥」漁船過去曾走私農產品入台，因此被海巡署台南海巡隊、台南市警局六分局、四分局列為監控對象，漁船於本月三日上午一駛回安平港，海巡與警方即登船查察，沒查到農產品，反而在船長室地板上驚見印有「觀音王」大字的真空包裝茶葉袋。

辦案老手認為袋內物品不單純，開啟詳查，果然讓毒品現形，隨即逮捕船長、兩名船員、前來接貨的男子四人。接貨人原本收貨後，計劃再交付給販毒集團上手，因此全案持續往上追查中。

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