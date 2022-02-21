為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    檢改精神領袖3/2退休 陳瑞仁：當檢察官就是要自我犧牲、甘於寂寞

    檢察改革的精神領袖陳瑞仁檢察官，今天在榮退歡送會上對於司改議題直言不諱。（記者錢利忠攝）

    檢察改革的精神領袖陳瑞仁檢察官，今天在榮退歡送會上對於司改議題直言不諱。（記者錢利忠攝）

    2022/02/21 16:39

    〔記者錢利忠／台北報導〕檢察改革的精神領袖陳瑞仁檢察官，預定將於3月2日退休，台北地檢署今天舉辦榮退歡送會，由陳瑞仁就讀台中一中時期的學弟、北檢檢察長林邦樑主持，北檢各組主任及檢察官均到場。陳瑞仁發表退休感言時期許後進，當檢察官就是要有自我犧牲、甘於寂寞的精神，將檢察事務做好，別人自然會尊敬你。

    陳瑞仁今天在歡送會上指出，也對他始終念念不忘的司改議題發表看法，他說，如今政府的司改已被民間團體綁架，已經沒有自己的中心思想，完全是民間團體在做司改，這是很大的問題，呼籲一定要以專業作考慮，不要有太多的意識形態。

    陳瑞仁另期許後進，檢察內部的改革及人事改革，都尚未完成，仍須繼續，包括一、二審檢察官輪調、票選主任檢察官等制度，都需要有配套。陳瑞仁直言，檢察官人事升遷的「塞車」問題，主要就是來自於「萬年檢察長」，法務部的人事改革委員會應強力推動配套措施，應訂定檢察長任期制。

    陳瑞仁感嘆，檢察官很悲哀，他從第一天當檢察官起，就開始看到一個帝國的衰敗，看到的是檢察帝國的衰亡史，檢察官一直被打壓，當時檢改會成立就是為了爭取檢察官司法資源、檢察官內部的改革，尤其是人事改革，應平心靜氣地去做長遠規劃，改一半的改革，比沒有改革更可怕。

    關於近日來各界談論人才出走的議題，針對檢察體系的人才流失問題，陳瑞仁直言，是很多原因所造成，包括整個大環境、年金改革、司法官地位、職業被集體醜化等，這些因素都讓檢察官們覺得做得很累，而檢察官的內部金字塔構造，要讓每個人都升遷根本不可能，一定會有人落空，萬年檢察首長就是塞車的最大元凶，任期制一定要徹底，並不是要否定這個人，而是當主任檢察官8年、檢察長6年，一個人的職業生涯中，已被肯定了14年，難道還不夠嗎？應該把位置讓給年輕人。

    檢察改革的精神領袖陳瑞仁（右）檢察官，預定將於3月2日退休，台北地檢署今天舉辦榮退歡送會，由北檢檢察長林邦樑（左）親自主持。（記者錢利忠攝）

    檢察改革的精神領袖陳瑞仁（右）檢察官，預定將於3月2日退休，台北地檢署今天舉辦榮退歡送會，由北檢檢察長林邦樑（左）親自主持。（記者錢利忠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    呂文忠掌最高檢「訴訟組」 陳瑞仁預定明年3月退休
    2021/11/13 22:41

    呂文忠掌最高檢「訴訟組」 陳瑞仁預定明年3月退休
    中詐騙圈套 婦被拐1193萬
    2020/04/27 05:30

    中詐騙圈套 婦被拐1193萬

    肺阻塞患者染肺炎 病況恐急速惡化
    什麼是「公務員餽贈罪」？ 陳瑞仁解釋給你聽
    2018/05/24 23:24

    什麼是「公務員餽贈罪」？ 陳瑞仁解釋給你聽
    一二審輪調 「檢察體系不崩才怪」
    2017/09/05 06:00

    一二審輪調 「檢察體系不崩才怪」

    天冷吃薑母鴨後猝死！醫師曝一關鍵
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播