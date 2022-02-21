以大社為據點暴力討債 菜販連夜跑路轉讓攤位

高雄市警方掃蕩郭嫌為首的暴力集團，逮捕6人移送法辦，提報組織犯罪集團。（民眾提供）

2022/02/21 12:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕郭姓男子承租高雄大社區一宮廟旁的鐵皮屋，做為據點，吸收王姓、李姓、黃姓、吳姓、卓姓等男子當手下，被控幫人暴力討債，揪眾至被害人的攤位砸攤、噴漆、撒冥紙恐嚇還錢，被害人黃姓菜販害怕，把攤位轉讓給不知情的王姓菜販，郭男等人不管冤有頭債有主照砸，高市刑大一舉逮捕6嫌，搜出27公克毒品、手銬、蝴蝶刀、折疊刀等證物，依恐嚇、毀損、組織犯罪等送辦。

刑大偵一隊今指出，郭男（24歲）夥同李男（21歲）、吳男（22歲）等人，平日以大社區某宮廟旁鐵皮屋為據點，在該處施用毒品、飲酒作樂，藉以吸收成員，並自恃手下眾多，在住家藏匿棍棒刀械，成員辯稱用來防身，並從宮廟求來「護身符」，卻犯下多件暴力案件，最終還是難逃法網。

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警方調查，該集團涉及大社區、楠梓區多起暴力事件，曾在KTV與人互看不順眼，就大打出手，也曾幫人討數萬元債務，涉嫌率眾至黃姓菜販家灑冥紙，噴漆「欠債還錢」，嚇壞黃姓菜販連夜跑路，並把攤位轉讓不知情的王姓菜販，郭男等人竟仍不放過，率眾砸毀王男接手的攤位。

高市刑大獲報與仁武分局成立專案小組，報請橋頭地檢署指揮偵辦，分別在郭男及集團成員租住處、車內查扣刀械、高爾夫球桿、手銬等物，還查獲27公克毒品，警方陸續檢肅郭男等6人移送法辦。

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警方查扣大批刀械、棍棒、手銬，員警還不小心劃傷手。（警方提供）

嫌犯暴力討債還隨身攜帶平安符。（警方提供）

警方查扣大批刀械、棍棒、手銬，員警還不小心劃傷手。（警方提供）

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