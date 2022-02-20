說好合作開發房地竟侵吞私售 太極雙星金主程宏道判3年4月

台北市雙子星大樓開發弊案的金主程宏道。（資料照）

2022/02/20 15:29

〔記者王定傳／新北報導〕太極雙星幕後金主、全信開發建設負責人程宏道，與一名康姓地主說好合作開發位於新北市永和區林森路上的房地，要康男把房地過戶給他，以便進行合作開發後續整合工作，怎料，程宏道竟侵吞該房地，私自以3千萬元出售，收取買賣價金2千萬元，新北地院合議庭審理後，依業務侵占罪，判處程宏道3年4月徒刑，可上訴。

據查，本案房地位於永和林森路上、房屋位於5樓，該房屋及其坐落土地的持分1萬分之2684，是經新北地院民事執行處拍賣後，由康男於2006年間投標買下。

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判決書指出，全信公司（已停業）希望能持有該土地的部分持分，以便與土地其他所有權人洽談合作開發事宜，因而與康男約定，要康男先把房屋及坐落土地持分過戶至程宏道名下，讓程宏道成為房地名義上所有權人，以利全信公司進行合作開發後續整合工作。

判決書指出，康男因此於2007年3月間以「買賣」為由，把房地過戶登記至程宏道名下，但全信公司並未完成土地整合開發；後來，程宏道更把房地據為己有，於2010年間把房地以3千萬元出售予不知情者，收取買賣價金2千萬元，康男發現後氣憤提告。

法院審理時，程宏道否認犯行，辯稱全信公司與康男之間沒合作開發協議，全信公司是在2006年、2007年間跟一家建設公司就該土地有合作開發協議，這件合作開發案是由當時全信公司總經理（現已過世）負責處理，他未參與；建設公司為擔保協議履行及違約賠償而提供該房地，並依約將該房地所有權移轉登記予全信公司指定給他，後因建設公司無法履行協議而違約，他才會把遂房地出售以彌補全信公司損害。

合議庭訊問證人後認為程宏道所辯不足採信，本件事證明確，斥責他利用職務之便，侵占房地，對康男財產權益造成嚴重損害，行為實不足取，且迄未和解、賠償，因此依業務侵占罪，判刑3年4月，可上訴。

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