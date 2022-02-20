外遇同事妻難自拔 截圖偷歡視訊直球對決嗆人夫「我就是渣啊！」

高等法院高雄分院判黃男賠償35萬元確定。（資料照）

2022/02/20 09:26

〔記者蔡清華／高雄報導〕黃姓男子介入夫妻檔同事婚姻，暗中交往一年多無法自拔，不滿人妻欲提分手，竟威脅公布2人的姦情，散發不雅照，甚至不惜與人妻老公「直球對決」，以過去2人的偷歡視訊截圖嗆「我就是渣啊！」人夫憤而提告求償，高等法院高雄分院判黃男賠償35萬元確定。

判決指出，黃男與蔡姓男子，同在一家環保工程公司服務，蔡男的妻子小琪（化名）2018年調到黃男的部門，隔年4月2人發展出不倫戀情，經常利用蔡男不在家時，單獨外出在高速公路休息站、公園、小七、全聯等場所親吻、擁抱、愛撫。

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2020年1月還發生性關係，當晚2人回到家，還互開視訊做有裸露身體私密部位的情色互動，交往一年多後，小琪有意疏遠黃男回歸家庭。但黃男卻無法自拔，不斷威脅小琪要與丈夫離婚，持續和他交往，否則要公布不倫戀情。

他在自已的臉書寫到「照片原本只是我自己想收藏……真的沒想過要用外流來威脅妳」、「到時候如果照片，被妳公公婆婆看過了，妳會比現在開心嗎？」

黃男還曾向蔡男展示不雅露點視訊影像截圖，並向他表示：「我就是渣啊」、「妳想看看我們之間只有這樣而已嗎？已經視訊並且有這些畫面了，我們之間就只有這樣而已嗎？妳自己想吧！」

高雄地院一審認定黃男侵害蔡男配偶權，判賠30萬元，蔡不服上訴二審，高等法院高雄分院審酌黃加害情節及態度，對於婚姻關係破壞之程度，以及蔡男所受精神上痛苦等，認蔡男請求之金額以35萬元為適當，不得上訴。

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