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    首頁　>　社會

    補習班主任變「誘拍狼」 逼少女自拍不雅照還硬上

    李男在網上誘騙少女自拍不雅照。（情境照）

    李男在網上誘騙少女自拍不雅照。（情境照）

    2022/02/19 11:50

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕現年32歲、曾擔任補習班主任的李姓男子，2015年起在網路分飾多角，以「徵拍照女模特兒」誘騙國、高中女生自拍內衣照，再以散布為由恐嚇少女拍攝不雅照片供他觀賞，桃園市1名被害少女遭糾纏近5年，被逼自拍近600張不雅照及影片、打工還「債」逾11萬元，甚至遭李男當成逞慾對象，前年才在男友協助下報案，檢警清查被害人共5人，桃園地院近日依5個脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判處李男應執行有期徒刑25年。

    李男不但曾在補習班為人師表，曾自述「一直很想當老師，才選擇現在這個工作」，甚至想當執法人員考警察，給家人更好的生活，卻在網路假扮女性，以「誠徵內衣模特兒」誘騙少女上鉤；李男女友曾發現男友惡行，質問時李男竟回「只是想利用我的聰明才智去騙未成年少女，可以把人家唬得一愣一愣，很有成就感」，女友也爆料李男有SM等怪異性癖好。

    檢警清查出5名被害少女，其中受害最深的被害少女，2015年就讀國一時，在臉書收到李男以假身分傳送的訊息，佯稱「有內衣模特兒代言賺錢機會，只要提供自己的內衣照即可」，她誤信後依指示拍了幾張內衣及校服照，幾天後就後悔並放棄，豈料，事隔幾月李男改用其他帳號傳訊恫嚇「先前你拒絕工作，害我朋友虧錢，要散布你的照片」，要少女依指示傳送裸照及影片才放過她，並在滿16歲後打工按月償還他虧損的25萬元。

    少女擔心自拍照遭外流，2015年間到2020年間，前後拍攝570張不雅照、10部影片，並打工累積匯款給李男11萬8500元，甚至遭李男強逼發生性行為、立同意書，直到2020年8月在男友協助下報案，檢警在李男高雄住處逮人，從查扣的證物另清查出4名被害人；少女淚訴，這些年只敢透過日記抒發心情，「每月最不想面對的日就要來了...這本日記記載著我最不想面對的事」。

    李男庭訊時否認犯行，還推稱是少女工作爽約害他賠錢，答應償還並傳送自拍照擔保，質疑她不滿催討才惡意誣陷；合議庭從相關卷證及少女證述前後一致等，認為李男說詞不足採信，審酌李男曾任教職，當庭聽聞被害人情緒激動回憶案情，仍歪曲事實、毫無愧心，犯後態度顯屬可議，過去有妨害性自主、兒少性交易等前科，依5個脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判處他共應執行25年徒刑，可上訴。

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