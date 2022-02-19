警方籲酒後不上路 花蓮6家車行配合酒後代駕

花蓮縣警察局配合警政署執行取締酒後駕車專案，針對「經常飲酒集中地點」、「酒駕事故地點」及「易飲酒時段」，規劃稽查點加強攔查。（花蓮縣警局提供）

2022/02/19 10:50

〔記者王峻祺／花蓮報導〕酒駕零容忍已是全民共識，花蓮縣警察局配合警政署執行取締酒後駕車專案，針對「經常飲酒集中地點」、「酒駕事故地點」及「易飲酒時段」，規劃稽查點加強攔查，今再公布縣內6家提供酒後代駕計程車業者服務專線，呼籲駕駛酒後不上路。

花蓮縣警察局交通隊統計，去年取締酒駕1636件，另在209件酒駕交通事故中，共造成7人死亡；今年農曆春節期間取締酒駕35件、4件酒駕車禍；在本月12日全國同步取締酒駕專案中取締8件，另有2件為同車乘客違規。

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花蓮警方也盤點並公布縣內配合酒後代駕計程車業者服務專線，包括陽光、中信、國聲、統一、尚鴻、大連等6家車行，均提供代駕服務。各業者收費規則，依時段及起步價略有不同，但原則上10公里以內，不超過1000元，每增加2公里，加收費用不超過100元。

花蓮縣警局表示，目前已利用各勤務、公眾集會及網路社群媒體，加強宣導「代客駕車」服務，並主動至轄內餐廳、小吃店，宣導「喝酒勿開車」、「指定駕駛」、「代客叫計程車」等原則，也請業者主動關心飲酒民眾，協助提供安全返家建議。

針對酒駕防制部分，吉安警分局啟動訪視約制，訪視轄區內61名曾有酒駕肇事民眾。玉里警分局則與花蓮監理站玉里分站合作，對曾犯酒駕行為人舉辦交通安全課程。

花蓮縣警局強調，民眾應遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」原則，但因個人體質或代謝酒精程度不一，飲酒過後即使休息數小時甚至過夜休息，身體仍可能有酒精尚未完全代謝，若在不知情的狀況下開車上路，就會造成「宿醉酒駕」違法狀況。對此，花蓮警方編排取締酒駕車勤務，非僅限於夜間，日間或清晨酒駕熱點時段亦列入編排，取締時段、方式更活化且密集。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

花蓮縣警局公布縣內6家提供酒後代駕計程車業者服務專線，呼籲駕駛酒後不上路。 （花蓮縣警局提供）

針對酒駕防制部分，花蓮吉安警分局啟動訪視約制，訪視轄區內61名曾有酒駕肇事民眾。（吉安警分局提供）

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