60歲女友「試騎」機車一去不回頭 48歲男友愣在車行等警抓

郭女涉嫌假試騎真騙車。（民眾提供）

2022/02/18 21:25

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄一對男女突發奇想，到大寮區力行路上一間機車行謊稱要購買機車，沒想到女友試騎一去不回頭，男子被留置車行等警抓，令人費解的是，女友夜間偷偷將車騎回車行返還被逮，她竟說：「迷路了回不來！」

48歲王男9日下午3時偕同60歲郭姓女友到車行，王男告訴老闆自己跟老婆找到工作，要買機車代步，王男借騎試車1分鐘後返回，他跟女友說感覺還不錯，要她也試騎，沒想到郭女逕自將車騎走，王男錯愕愣在街頭30分鐘，業者認為郭女不會回來，而令人氣結的是，王男身無分文，業者認為他們兩人涉嫌詐欺報警。

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王男一開始向警方佯稱不知道女友年籍、姓名及電話，似乎有意袒護，經過警方偵詢，最後突破王男的心防，查出郭女的身分資料。

誰也料想不到，郭女或許想脫罪，又或是良心過意不去，當天晚上近9時，趁天黑大膽的將機車偷偷騎回機車行，車行當時還有人立即報警，將她逮個正著。

郭女應訊時供稱，她因為迷路，一路騎到左營、楠梓區，繞了一大圈才回來，警方對其說法原本半信半疑，經調閱監視器，發現她消失的6小時，幾乎都在北高雄活動。業者堅持提告，警方訊後依詐欺罪嫌將兩人送辦。

車行報警將王男扭進警局。（民眾提供）

郭女辯稱迷路6小時。（民眾提供）

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