加LINE獲飆股沒上天堂 7旬退休翁慘賠千萬

7旬老翁加入飆股群組，竟落入詐騙集團陷阱慘賠1100多萬。示意圖，圖中非當事人。（資料照）

2022/02/18 11:04

〔記者黃佳琳／高雄報導〕住新北的7旬林姓退休老翁，去年透過LINE加入飆股群組，本以為「好的老師可以帶他上天堂」，結果竟落入詐騙集團陷阱慘賠1100多萬，高市刑大獲報逮捕5名詐騙集團車手送辦，全案目前正擴大偵辦中。

警方指出，去年6月，林姓退休翁接獲LINE訊息，對方告知他有高報酬的投資資訊，邀林翁加入LINE群組後，再以投資外匯、期貨可大幅獲利為話術，讓林翁下載並安裝詐騙集團自行開發的APP。

請繼續往下閱讀...

期間，群組內成員不斷分享獲利成果，還說只要聽從「經理」的指示下單就能輕鬆賺錢，林翁陸續滙了1100多萬元到指定帳戶，開通自己在APP裡的操作權限後，跟著詐騙集團指示操作期貨、匯市，果然賺了一筆小財富。

當林翁打算獲利了結時，詐騙集團以各種理由推阻，再把林翁踢出群組後失去聯繫，林翁此時才驚覺受騙上當報警，警方獲報後展開追查，發現該集團以同樣手法誘使112名被害人受騙上當，詐騙金額估計新台幣2千萬餘元。

高市刑大13日起陸續逮捕鄭姓男子（33歲）等14名詐騙車手及人頭帳戶，並查扣手機5支、存摺3本、金融卡2張、新台幣25萬餘元，全案依詐欺及洗錢防制條例等罪嫌送辦，並持續追查詐騙集團幕後黑手。

林姓退休翁誤信假投資詐騙，損失超過千萬。（記者黃佳琳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法