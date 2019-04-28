機車踏板驚見「神秘黑盒」 他警告碰了後果超慘！

2019-04-28 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕台灣詐騙案件層出不窮，一名高雄網友在臉書上表示，27日下午發現自己的機車踏板上無意間多了一個氣泡墊包起來的神秘黑盒，下意識報警處理，也提醒其他網友遇到這種情況，千萬不要觸碰，以免留下指紋，造成不必要的麻煩。

這名高雄網友在臉書社團《爆料公社》上表示，他將機車停在停車格內，27日下午想騎車出門，踏板莫名多出一個黑盒，當下報警請求協助，並且拍下照片存證。警方到場確認後發現，氣泡墊內疑似為舊型化妝盒，整體全新內部也沒有存放任何東西，才讓他鬆一口氣。

這名網友提醒，「大家遇到同樣的情況，不要去觸碰以免留下指紋，拍照與報警就對了！」其他網友表示，「動了旁邊可能就有人衝出來說我裡面放的20萬不見了之類的」、「這真的是法律漏洞」、「前幾天遇到放筆電的」、「報警是最能保護自己的」、「先拍照或錄影自保，再報警」。

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