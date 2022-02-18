金門縣警局人事布達 楊鎮浯：莫忘初衷、放手去做

金門縣長楊鎮浯（右三）主持縣警察局新任督察長金秋華（右四）。金城分局長吳學安（右二）、金湖分局長曾冠螢（右一）布達典禮。（記者吳正庭攝）

2022/02/18 16:59

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯今天主持縣警察局新任金城、金湖分局分局長交接，期勉警局同仁莫忘警職初衷，放手去做，把成績做出來，回報縣民的需求和期待，爭取民眾的信心與信賴。

金門縣警察局舉行金城分局分局長吳學安、金湖分局分局長曾冠螢布達交接典禮，同時布達新職的還有新任督察長金秋華。

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楊鎮浯說，期盼3名新到任者能發揮所長，繼續推動維持治安，交通及為民服務的工作。他強調，雖然維護社會治安的工作辛苦勞累，但卻是行善積德的事業，請大家帶著出任警職的初衷，放手去做，把成績做出來，以回報縣民的需求和期待，共同創造和諧安寧的社會。

金門縣警察局此次異動：督察長由苗栗縣警察局苗栗分局分局長金秋華接任、金城分局分局長由桃園市政府警察局八德分局副分局長吳學安接任，金湖分局分局長由國道公路警察局刑事警察大隊隊長曾冠螢接任。其中曾冠螢職務調整，由2線3升到2線4，由楊鎮浯為其授階。

縣警局指出，督察長金秋華，中央警察大學行政警察學系65期畢業，中華大學行政管理學系碩士，歷任南投縣政府警察局仁愛分局、彰化縣警察局和美分局、苗栗縣警察局苗栗分局分局長。

金城分局分局長吳學安，中央警察大學外事警察學系66期畢業，歷任保安警察第6總隊組員、內政部警政署航空警察局巡官、分隊長、內政部警政署刑事警察局偵查員、偵查正、督察員、桃園市政府警察局督察員、組長、隊長、專員及副分局長。

金湖分局分局長曾冠螢，中央警察大學外事警察學系70期畢業，台北市立大學教育行政與管理學系碩士，歷任嘉義市警察局巡官、內政部警政署刑事警察局偵查員、偵查正、警務正、內政部警政署國道公路警察局督察員、隊長。

金門縣長楊鎮浯（右二）主持縣警察局新任金城分局長吳學安（右一）交接典禮。（記者吳正庭攝）

金門縣長楊鎮浯（右二）主持縣警察局新任金湖分局長曾冠螢（右一）交接典禮。（記者吳正庭攝）

金門縣長楊鎮浯（左）為金湖分局長曾冠螢（右）授階。（記者吳正庭攝）

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