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    六甲農會爆侵占盜賣公糧1302公噸 總幹事等5「米蟲」被收押

    南檢與廉政署聯合破獲一件「米蟲案」，包括農糧署官員、六甲區農會總幹事等5人遭收押。（記者王捷攝）

    南檢與廉政署聯合破獲一件「米蟲案」，包括農糧署官員、六甲區農會總幹事等5人遭收押。（記者王捷攝）

    2022/02/18 14:44

    〔記者王捷／台南報導〕台南市六甲區農會許姓總幹事，得知公糧不會仔細檢查，勾串農糧署官員、碾米廠老闆，把收購來的稻穀偷挖一部分換成劣穀，再將低價優穀賣給碾米廠，不法獲利高達2千多萬，南檢檢察官蔡百達以貪汙治罪條例指揮偵辦，南院裁定羈押總幹事、碾米廠老闆與農糧署官員等5人。

    台灣是少數實施公糧收購的國家，政府按照保證價格向農民收購稻穀，放在農會倉庫以備不時之需，這原是政府對農民的保障，但是卻有「米蟲」從中貪取不法利益；

    台灣的公糧制度保障農民即使多種的稻穀也能有政府收購，避免穀賤傷農，而公糧的收購流程，是由農會收到剛採收的濕穀後，由工作人員檢查稻穀品質及含水量，符合優穀條件，才會進到烘乾程序，因為濕穀必趕快烘乾，否則就會開始發芽、發霉變質，等烘乾後裝進公糧專用袋，送到各地農會倉庫存放，不過去年10月六甲農會爆發一件「米蟲」案，六甲農會的公糧倉庫管理員向廉政署南部地區調查組自首，表示有「米蟲」把優穀換成列穀賤賣。

    南檢獲報後秘密展開調查，這件「米蟲」案，上至農糧署官員、下至運送公糧的司機都有牽涉在內，檢方發現他們的手法，是將收購來的優穀偷偷藏袋子裡，接著再放進劣穀充數，這些被偷藏起來的優穀，直到存放到2、30公噸後，再以每公噸1萬8000元的價格賣給特定的碾米廠，檢方為了鞏固證據，去年11月發動第一波搜索，雖然碾米廠老闆都聲稱不知情，但檢方認為碾米廠老闆都應該知道低於市價的稻穀來路並不單純。

    從去年10月開始，廉政署與南檢已續執行5波行動，合計聲請羈押5人獲准，而案發後經農糧署派員清點，該倉庫一共短虧1302公噸的公糧，國家損失了3千多萬，而這些「米蟲」獲利大約2千多萬，檢廉專案小組將持續深入追查，並已積極要求農會擔負賠償損失的責任。

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