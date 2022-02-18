小一男童遭師扯衣領甩撞鐵櫃，檢斥「拙劣身教」建請從重處罰。（記者鄭淑婷攝）

2022/02/18 13:02

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市50歲曾姓國小女老師，被控在教室內以手抓衣領方式，將就讀1年級的6歲男童從座位上拉起，甩向教室後方鐵櫃前罰站，力道之猛讓男童撞擊鐵櫃受傷，巨大聲響也嚇壞在場學生，桃園地檢署檢察官近日依傷害罪起訴曾女，並於起訴書內斥責曾女「身為教育者竟以此拙劣之身教，教導學生漠視他人身體法益，行為實不容寬縱」，建請法院從重處罰。

案發於2020年12月14日上午11點多，曾女當時為男童1年級導師，男童媽媽得知後通報校方並對曾女提出告訴；校方調查，男童確實有遭曾女拉扯衣領，過程中男童雖有反抗，曾女仍拉著他並甩向教室後方鐵櫃，男童經醫院驗傷有下背部挫傷。

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檢方指出，曾女行為已涉犯「刑法」傷害罪，且須依「兒童及少年權利與福利保障法」加重其刑，此外，她犯後推諉卸責，自學校調查會議紀錄、陳述意見狀、警詢、偵訊過程，可見說詞反覆、前後不一，曾女明知身為教師的職責，卻對1年級學生為此行為，難以想像被害學童將來對於學校制度，會抱持何種的不信任，而曾女身為教育者，竟以此拙劣之身教，教導學生漠視他人身體法益，行為實不容寬縱，建請法院從重處罰。

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