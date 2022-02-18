為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    小一男童遭師扯衣領甩撞鐵櫃 檢斥「拙劣身教」建請從重處罰

    小一男童遭師扯衣領甩撞鐵櫃，檢斥「拙劣身教」建請從重處罰。（記者鄭淑婷攝）

    小一男童遭師扯衣領甩撞鐵櫃，檢斥「拙劣身教」建請從重處罰。（記者鄭淑婷攝）

    2022/02/18 13:02

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市50歲曾姓國小女老師，被控在教室內以手抓衣領方式，將就讀1年級的6歲男童從座位上拉起，甩向教室後方鐵櫃前罰站，力道之猛讓男童撞擊鐵櫃受傷，巨大聲響也嚇壞在場學生，桃園地檢署檢察官近日依傷害罪起訴曾女，並於起訴書內斥責曾女「身為教育者竟以此拙劣之身教，教導學生漠視他人身體法益，行為實不容寬縱」，建請法院從重處罰。

    案發於2020年12月14日上午11點多，曾女當時為男童1年級導師，男童媽媽得知後通報校方並對曾女提出告訴；校方調查，男童確實有遭曾女拉扯衣領，過程中男童雖有反抗，曾女仍拉著他並甩向教室後方鐵櫃，男童經醫院驗傷有下背部挫傷。

    檢方指出，曾女行為已涉犯「刑法」傷害罪，且須依「兒童及少年權利與福利保障法」加重其刑，此外，她犯後推諉卸責，自學校調查會議紀錄、陳述意見狀、警詢、偵訊過程，可見說詞反覆、前後不一，曾女明知身為教師的職責，卻對1年級學生為此行為，難以想像被害學童將來對於學校制度，會抱持何種的不信任，而曾女身為教育者，竟以此拙劣之身教，教導學生漠視他人身體法益，行為實不容寬縱，建請法院從重處罰。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    花蓮自強外役監科長當街被痛毆 2嫌被聲押
    2022/02/18 12:23

    花蓮自強外役監科長當街被痛毆 2嫌被聲押
    低頭族易出現「烏龜頸」 紅繩訓練找回正確姿勢
    2022/02/18 12:14

    低頭族易出現「烏龜頸」 紅繩訓練找回正確姿勢

    藍線首席 【大同莊園3】正式公開
    紐約市治安糟！市長竟扯「饒舌」與「川普」都應從網路下架
    2022/02/14 11:25

    紐約市治安糟！市長竟扯「饒舌」與「川普」都應從網路下架
    健康網》兒童須慎防Omicron 醫：感染後可能出現Long COVID症狀
    2022/02/12 17:53

    健康網》兒童須慎防Omicron 醫：感染後可能出現Long COVID症狀

    元大人壽 推台股基金投資型保單
    健康網》孩子愛用3C恐出現行為問題！ 醫：建議控制在1小時內
    2022/02/12 14:03

    健康網》孩子愛用3C恐出現行為問題！ 醫：建議控制在1小時內
    調查：逾4成兒少曾遭父母肢體或言語暴力
    2016/11/09 19:30

    調查：逾4成兒少曾遭父母肢體或言語暴力
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播