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    發展間諜組織擬交二審管轄 司法院規劃設「國安專庭」

    司法院研議籌設國安專庭應對國安法修正案。（記者吳政峰攝）

    司法院研議籌設國安專庭應對國安法修正案。（記者吳政峰攝）

    2022/02/17 20:01

    〔記者吳政峰／台北報導〕行政院17日通過「國家安全法修正草案」，把發展間諜組織、經濟間諜與洩漏國家核心關鍵技術等罪，改為二審管轄，並應設置「國安專庭」。由於事涉審級變更，司法院得悉後表示尊重政策決定，並將斟酌規劃設置專庭。

    本次修法重點，與法院有關者主要有三。第一，現行違反國安法案件中，違反第2條第1款的發展組織罪（即為中國或境外發展組織之罪），未來將改為由高等法院做為第一審管轄（草案第16條第1項）。

    其次，新增「經濟間諜罪」與「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」，由二審層級的智慧財產及商業法院做為第一審管轄。第三，法院審理違反國安法的犯罪案件，得設立專業法庭或指定專人辦理（草案第17條）。

    司法院回應，行政院提出修法的目的，是為維護國家安全，並保護國家高科技產業競爭力，由高等法院層級的法院為第一審管轄，可達審理的專業、迅速，使案件妥速確定，以維護國家尊嚴與安全。

    司法院強調，尊重國家安全機關及主責機關的政策決定，而關於設置專庭部分，司法院亦將斟酌法院規模、業務性質，在符合法定法官原則的前提下，進行規劃。

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