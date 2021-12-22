設國安專庭審共諜案？ 司法院：尊重立法院決定

民進黨立委羅致政（左）質詢法務部次長陳明堂。（記者謝君臨翻攝）

2021/12/22 13:25

〔記者謝君臨／台北報導〕針對共諜案屢遭輕判，民進黨立委羅致政一口氣提出「國家安全法」、「國家機密保護法」、「國家情報工作法」、及「反滲透法」修正草案，擬修法設置「國家安全專業法庭」，由具有國安專業知識的法官審理相關案件。對此，司法院副秘書長周占春今表示，尊重立院決定，若大家認為適當，司法院沒有意見。

羅致政今於立法院司法法制委員會中質詢指出，根據「路透」報導，共諜滲透無所不在，可能是總統身旁的隨扈；滲透形式多元、對象複雜、做法隱密，對岸對台灣軍方透過給你好處、招待、送禮金，但沒有要求你做任何事情，有無構成犯罪要件？法務部次長陳明堂說，有構成資助的可能，證據收集上要比較細膩。

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羅致政說，他主張應設立真正懂得國家安全、情報工作的專業法庭，來處理共諜滲透案子，詢問司法院意見。周占春說，尊重立院決定，若大家認為適當，這樣處理司法院沒有意見，且現在內亂外患和妨害國交的第一審就在高等法院。

羅致政表示，對岸對台灣的滲透無所不在，甚至超越法律規範範圍，我們需檢討缺漏，法務部有無針對個案發現可能有些地方是不足的。

陳明堂說，有，高檢署檢察長邢泰釗提過，法務部近年來已要求高檢署在各檢察署成立專組或專人辦理，其中有可能是二審管轄案件，比如內亂外患、妨害國交等，也可能不是，例如營業秘密可能洩漏到中國，需要盤整，請高檢署處理。法務部也和國安單位聯繫，希望能夠做比較完整性的處理。

羅致政指出，各國關注影響力作戰，包括輿論、視聽等，但這部分可以以假消息或一般治安案件方式處理，他擔心後面的國安問題；若網紅或台灣輿論寫作者，平常進行輿論傳遞，有一天兩岸升高衝突、軍事對抗，其角色轉化成為對台作戰平台，法務部怎麼因應？

陳明堂說，這涉及人民言論自由的保障如何與國安之間取得平衡，有其困難度，除了調查局配合國安部門針對這些作為態樣化，檢方也自己開研討會，針對這些眉角，讓檢察官有感覺，有些假借言論自由來做的，我們要怎麼突破。

羅致政表示，民主國家面對威權國家最大的困難，是一方面要確保言論自由、民主、人權、空開透明等，但對岸卻利用你的言論自由，破壞你的自由民主。羅進一部指出，反滲透法規範選舉、罷免、公投等行為，但這也有可能是長期性的，法務部也看到問題了，詢問有無修法準備？

陳明堂說，因為反滲透法沒有主管機關，是各個部會，不過在國安部門指導下，我們有這方面的規劃，細節還沒出來。

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