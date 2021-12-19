共諜案屢遭輕判 羅致政提4案修法增設「國安專庭」

民進黨立委羅致政。（資料照）

2021/12/19 12:31

〔記者謝君臨／台北報導〕針對共諜案等違反國家安全案件屢遭輕判，民進黨立委羅致政一口氣提出「國家安全法」、「國家機密保護法」、「國家情報工作法」、及「反滲透法」修正草案，擬立法設置「國家安全專業法庭」，由具有國安相關專業知識的法官審理相關案件。對於國民黨立委陳以信批評此舉猶如「警總再現」，仿彿復刻「美麗島大審」，根本綠色恐怖。羅致政強調，不要過度反應，動不動就先貼標籤。

羅致政表示，本案已連署完成送立法院議事處。根據立院議程，預計將排入週二（21日）的程序委員會，最快於週五（24日）付委審查。

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對於陳以信的批評，羅致政指出，就像智慧財產及商業法院一樣，交由具有相關專業知識的法官專門審理相關案件，呼籲不要過度反應，動不動就先貼標籤。提案重點強調，「國家安全專業法庭」由具有國安相關專業知識的法官辦理，前述法官每年應接受一定時數的國安相關專業訓練或在職研習。

羅致政提案指出，近年許多違反國安案件，法院對相關犯罪者屢屢輕判，針對高檢署統計2015年至2020年8月判決資料顯示，判決確定的141人中，有罪者137人，判刑6個月以上者僅19人，其餘均為6個月以下或拘役，可易科罰金，種種判例讓共諜有恃無恐，對國安的維護相當不利，因此提出相關修法。

羅致政提出的修正草案包括，提案增訂「國安法第9條之1」、「國家情報工作法第32條之2」、「國家機密保護法第38條之1」，以及「反滲透法第11條之1」等條文內容。

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