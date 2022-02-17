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    台3線大溪、龍潭路段區間測速 首日取締超速120件

    台3線大溪區昨天超速取締66件，時速最高為一輛大型重機車，平均時速85公里、超速35公里。（桃園交通大隊提供）

    台3線大溪區昨天超速取締66件，時速最高為一輛大型重機車，平均時速85公里、超速35公里。（桃園交通大隊提供）

    2022/02/17 19:01

    〔記者李容萍／桃園報導〕區間測速回來了！桃園市政府警察局獲客家委員會「浪漫台3線」補助經費，於台3線大溪區、龍潭區建置區2處區間測速路段，經檢測後16日起執法，警察局交通大隊統計，2路段執法首日取締超速120件。另外，台61線觀音、新屋段雙向區間測速預計24日恢復執法，請用路人遵守相關規定。依道路交通管理處罰條例第40條及43條規定，超速可處1200元至2萬4000元不等罰鍰。

    據統計，台3線大溪區30.5至31.8公里速限為50公里，16日所拍下的超速取締計66件，時速最高為1輛大型重機車平均時速85公里、超速35公里；台3線龍潭區50.5至51.7公里速限為60公里，同日超速取締計54件，時速最高為1輛自小客車平均時速88公里、超速28公里，此2件依規定將處1800元罰鍰。

    警方指出，這2處區間測速超速時間集中在上午7時至9時之間，計37件、占違規件數約30.8％；其次為上午9時至11時之間，計19件、占違規件數約15.8％；深夜時段0時至6時之間，取締也有8件、占6.6％，對於用路人抱怨該2處路段的車道寬闊，加上車輛不多，稍一不注意就可能超過50公里速限，警方提醒用路人行駛台3線山區、多彎道路段減速慢行，以避免交通事故。

    警方強調，區間測速是以車輛通過起點和終點，設備將辨識車牌並記錄時間，由系統計算車輛的平均速率，當平均速率大於速限，就代表超速；相較於只有固定式測速照相，更能達到嚇阻效果，提升安全性；大溪和龍潭都因為位處山區，路段有上下坡，還有多處彎道，因此採用區間測速照相執法。

    至於桃園之前因資安停擺的台61線觀音、新屋段雙向區間測速，於這個月16日也通過資安檢測，警方正在做全面檢視，規劃24日恢復區間測速執法，以維護民眾生命安全。

    台3線龍潭區昨超速取締54件，時速最高為一輛自小客車，平均時速88公里、超速28公里。（桃園交通大隊提供）

    台3線龍潭區昨超速取締54件，時速最高為一輛自小客車，平均時速88公里、超速28公里。（桃園交通大隊提供）

    桃園市警察局在台3線大溪區30.5至31.8公里間架設區間測速照相，16日起上路執法。（記者李容萍攝）

    桃園市警察局在台3線大溪區30.5至31.8公里間架設區間測速照相，16日起上路執法。（記者李容萍攝）

    桃園市警察局在台3線大溪區30.5至31.8公里間架設區間測速照相，16日起上路執法。（記者李容萍攝）

    桃園市警察局在台3線大溪區30.5至31.8公里間架設區間測速照相，16日起上路執法。（記者李容萍攝）

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