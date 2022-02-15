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    首頁　>　社會

    北市自強隧道、辛亥隧道區間測速 2/21重啟執法

    北市警察局交通警察大隊宣布，自強、辛亥隧道2處區間測速目前已通過法定度量衡檢定及資安檢測，將於2月21日恢復執法。（圖由交大提供）

    北市警察局交通警察大隊宣布，自強、辛亥隧道2處區間測速目前已通過法定度量衡檢定及資安檢測，將於2月21日恢復執法。（圖由交大提供）

    2022/02/15 16:06

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕因設備標準檢定問題、中國製造而有資安疑慮，台北市自強、辛亥隧道的區間測速設備於2020年4月暫停使用，台北市警察局交通警察大隊今宣布，2處區間測速目前已通過法定度量衡檢定及資安檢測，將於2月21日恢復執法，提醒用路人行經區間測速路段應遵守速限行駛，減少事故傷亡風險。

    自強隧道過往曾發生超速致人死傷的重大交通事故，且考量自強及辛亥隧道離峰或深夜時段常見超速案件分別在2019年9月、2020年1月啟用區間測速，因此運用速度管理防制交通事故發生。

    交大指出，交通部去年底公布區間設備資安檢測要求，只要確認通過法定度量衡檢定及資安檢測後即可自行公告恢復執法，自強及辛亥隧道區間測速設備雙向路段，均已通過經濟部標準檢驗局法定度量衡檢定，且委由交通部指定第三方實驗室檢測資訊安全合格，符合交通部資安規範。

    依北市交通管制工程處目前公告自強及辛亥隧道速限規定均為50公里，交大表示，若超速逾10公里以上，即行車速度超過61公里以上者，《道路交通管理處罰條例》第40條規定可處1200元至2400元罰鍰；超速60公里以上者屬嚴重超速，可處以6千至2萬4千元罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。

    交大呼籲，區間測速執法係為降低交通事故發生及嚴重性，駕駛人行經區間路段請穩速行駛，不需刻意計算通行時間，確實遵循速限行駛，切勿違規超速，以維護交通順暢及安全。

    北市警察局交通警察大隊宣布，自強、辛亥隧道2處區間測速，將於2月21日恢復執法。（圖由交大提供）

    北市警察局交通警察大隊宣布，自強、辛亥隧道2處區間測速，將於2月21日恢復執法。（圖由交大提供）

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