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    西濱苗栗段區間測速恢復首日 抓到62件違規

    西濱苗栗段區間測速恢復日，抓到62件違規。（記者蔡政珉翻攝）

    西濱苗栗段區間測速恢復日，抓到62件違規。（記者蔡政珉翻攝）

    2022/02/17 10:24

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台61線西濱快速道路是國內重要交通幹線，為了避免駕駛人超速，保障安全，原預計於台61線西濱快速道路北上通霄至白沙屯段、南下通霄至苑裡段，設置區間測速，但因爆發系統資安問題，前年5月1日暫停，苗栗縣警察局送交系統經公路總局第二區養護工程處驗證，16日恢復執法，為北上122.6公里至115.6公里、南下122.2公里至130.2公里。而執法首日，苗栗縣警察局交通隊統計，共有62件違規。

    苗栗縣警察局交通隊指出，經研判可能是近期非假日，加上之前宣導發揮效果，所以重新啟動區間測速首日違規件數「沒有很驚人」。不過，苗栗縣警察局交通隊坦言，因為只是首日數據，後續仍要觀察，主要仍呼籲駕駛人遵守速限，保護自己也保障他人避免荷包失血。

    西濱快速道路苗栗段區間測速設置於西濱快速道路北上通霄至白沙屯段、南下通霄至苑裡段。主要原因為自2018年通霄鎮通灣至白沙屯路段完工後，整條路線已經貫通，礙於通霄、苑裡高架路段避車彎安全性不足，所以採取區間測速，速限每小時90公里。

    苗栗縣警方指出，因西濱通霄鎮路段道路較筆直，且瀕臨大海，常有車輛不顧速限呼嘯而過，首日違規件數北上30件最高時速每小時118公里；南下32件最高時速每小時122公里。

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