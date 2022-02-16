愛快羅密歐台21線飆141km 區間測速4/25才開始拍

南投縣台21線區間測速取締尚在勸導期，但1月31日傍晚5點多拍到1部愛快羅密歐跑車狂飆時速141公里。（南投縣警局提供）

2022/02/16 15:01

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮台21線桃米至魚池鄉澀水路段約3公里，將於4月25日正式實施區間測速照相取締，警方也統計今年1月31日至2月6日春節期間車流量近20萬車次，時速破80公里的超速行為有397件，其中最誇張的是1部愛快羅密歐跑車在下坡路段狂飆141公里，嚴重超速81公里，目前還是區間測速取締宣導期，警方則對車主開出勸導單，請民眾依道路速限行駛。

省道台21線為埔里鎮往返魚池鄉及日月潭國家風景區的主要道路，其中在指標51K埔里桃米至54K魚池澀水大雁隧道屬於下坡多彎路段，統計2017至2020年發生7起速失控翻車及自撞護欄的死亡事故，受傷事故也多達163件，成為縣內易肇事路段，因此優先導入建置科技執法設備，成為縣內第1處區間測速照相取締路段，限速60公里。

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縣警局交通隊表示，區間測速照相設施已經啟用，將於4月25日正式上路，目前是3個月的勸導期，統計今年春節期間1月31日至2月6日計7天，行經區間測速路段車輛19萬8435車次，時速80公里以上397件，違規率約0.2％，約有7成來自外縣市。

至於時速100公里以上則有16件，最高時速則是1月31日傍晚5點16分至18之間，拍下1部愛快羅密歐跑車飆出141公里，嚴重超速81公里，連同其他時速破百公里的車主，都會收到勸導單，提醒駕駛人應遵守速限行駛，維護用路人行車安全。

台21線區間測速取締一波三折，先前爆出全台區間測速設備有資安疑慮，去年10月經財團法人台灣商品檢測驗證中心檢測取得經濟部標準檢驗局核發檢定合格證書，並於今年1月22日通過檢測均合格，警方也訂4月25日正式啟用執法，提醒用路人注意勿超速行駛。

台21線51K至54K區間測速照相取締路段，速限60公里。（記者佟振國攝）

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