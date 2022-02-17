穿腸毒藥裝可愛！警抓少女心藥頭 赫見小新最愛餅乾包裝

台中市刑大破獲販毒集團，查扣各式精品名牌及七星外包裝毒咖啡包。（警方提供）

2022/02/17 13:42

〔記者許國楨／台中報導〕毒咖啡包摻雜成分混亂，嚴重戕害國人健康，卻因各種推陳出新的包裝吸引年輕族群購買，儼然成為毒品市場流，台中市一名女藥頭為首的販毒集團，不但盜用「香奈兒」等國際精品名牌LOGO，連動漫卡通蠟筆小新最愛的恐龍餅乾都作為外包裝，台中市刑大溯源追查破獲，檢方審理後將全案依販毒等罪嫌起訴。

花俏的咖啡包一字排開，有可愛法鬥、卡通特務、日本動漫蠟筆小新最愛的恐龍巧克力餅乾、七星香菸、香奈兒名牌等，讓人一看便被吸引，然而這些都是台中市刑大偵四隊查獲的毒咖啡包，被檢驗出摻雜著傷害身體的第三、四級新興毒品，穿腸毒藥裝可愛，成分遠不如外包裝來得可親。

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偵四隊去年掌握以46歲陳姓女子為首的販毒集團，與劉姓男友為了賺外快，在租屋處進行毒品分裝，以「微信」暱稱某「國際娛樂公司」公關人員為名，透過手機通訊軟體向不特定人推銷K他命及毒咖啡包，並陸續找來李姓男子等3人擔任倉管及送貨人員，陳女還身兼會計，管制毒品存貨及核算薪資。

由於有女性成員的關係，該集團販售的毒品包裝也傾向可愛風，警方歷經多月追查，兵分多路執行搜索行動，查獲各式名牌風及可愛風的毒咖啡158包、K他命10包、帳冊3本、工作手機9支等犯罪工具，並拘捕陳女等5名藥頭到案，全案最近經台中地檢署檢察官偵結，認該集團已具有相當的「持續性、牟利性」，除依販毒罪嫌起訴外，另以可處3年以上、10年以下有期徒刑的組織犯罪防制條例起訴。

台中市刑大指出，新興毒品種類繁雜，常以新奇包裝吸引青少年因「好奇」或「輕忽其嚴重性」而誤食，然這些毒品咖啡包摻雜混毒的成分與比例都不盡相同，對身體產生的危害難以預期，呼籲民眾對於來路不明的食品應隨時保持高度警戒，不要輕易嘗試具有提神功效的糖果或沖泡品外，並提醒家長多加留意家中孩子動態，如發現來源、包裝不明的食品包裝，均需多加留意，適當介入與關懷，共同保護青少年健康成長環境。

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動漫蠟筆小新最愛的恐龍餅乾，也成毒咖啡包封面。（警方提供）

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