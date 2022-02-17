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    首頁　>　社會

    偷2台名牌腳踏車俗俗賣2萬 警趁面交擒賊

    學生車主開心愛車1天失而復得。（讀者提供）

    學生車主開心愛車1天失而復得。（讀者提供）

    2022/02/17 09:27

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，1名馮姓男子鎖定楠梓鬧區，看準民眾貪圖方便未鎖車，趁民眾進入店內買東西之際，偷竊知名品牌腳踏車，半個月行竊2車得手後，上網變賣面交換現，總價5萬元腳踏車，無本生意淨賺2萬元，楠梓警方前天趁他交車之際，當場人贓俱獲，馮男嚇壞認栽，警訊後昨將他依竊盜罪嫌移送法辦，車主開心愛車1天失而復得。

    楠梓警分局後勁所2月時接獲卓姓民眾報案，指稱他將腳踏車停放楠梓區加昌路住家樓下，未上鎖被人竊取不翼而飛；另1名學生2月14日到楠梓區楠梓新路買東西，將腳踏車停放1家咖啡店前被偷報警，王姓母親事後臉書PO文失竊自行車外觀，請網友幫忙協尋。

    警方據報展開調查，鎖定1名可疑男子，利用網路變賣換現，前天又於網路販售腳踏車，與人約定岡山區交車，警方當場人贓俱獲，查扣贓車正是學生愛車，與王母PO網外觀一模一樣，比對車架號碼相符合，馮男見警嚇壞認栽，大嘆悔不當初，警方將他帶所偵辦。

    警方調查，嫌疑人馮男（約45歲）無業，竊取路邊未上鎖知名腳踏車，會利用網路腳踏車買賣社團，上網變賣換取現金花用，以該學生腳踏車市值約3萬多元，馮嫌卻與人議定1萬元價格售出，讓受害學生好心疼。

    警訊後將馮男依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，警方呼籲民眾應妥善保管自身財物，做好防竊措施，疫情期間警方更加重視民眾財產安全，將持續打擊犯罪，讓民眾更安心。

    馮男半個月偷2知名腳踏車，無本生意5萬變賣近2萬元，監視器畫面全都錄。（讀者提供）

    馮男半個月偷2知名腳踏車，無本生意5萬變賣近2萬元，監視器畫面全都錄。（讀者提供）

    1名學生2月14日到楠梓區楠梓新路買東西，將腳踏車停放1家咖啡店前被偷報警，王姓母親事後臉書PO文失竊自行車外觀，請網友幫忙協尋。（讀者提供）

    1名學生2月14日到楠梓區楠梓新路買東西，將腳踏車停放1家咖啡店前被偷報警，王姓母親事後臉書PO文失竊自行車外觀，請網友幫忙協尋。（讀者提供）

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