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    涉詐領助理費 國民黨中市議員冉齡軒聲押禁見

    台中地檢署今天以涉嫌貪污重罪，且有串供或逃亡疑慮，聲請羈押國民黨中市議員冉齡軒。（資料照）

    台中地檢署今天以涉嫌貪污重罪，且有串供或逃亡疑慮，聲請羈押國民黨中市議員冉齡軒。（資料照）

    2022/02/17 08:58

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署昨天指揮調查人員，搜索涉嫌詐領助理費的中市資深議員冉齡軒住處、服務處等七處地點，並帶回包括冉齡軒在內的20多人，偵訊至今天清晨，檢方以冉齡軒涉嫌觸犯貪污治罪條例第五條，利用職務機會詐取財物，罪嫌重大，觸犯的是最輕本刑5年以上重罪，有事實足認有勾串共犯及逃亡之虞，認有羈押的原因及必要，今天清晨向台中地方法院聲請羈押禁見，法院尚在裁定中。

    中檢昨天指揮調查人員，同步搜索冉齡軒住處與服務處共7處地點，帶回證人、涉案人20多人，偵訊至今天清晨，中檢依涉嫌貪污治罪條例聲請羈押冉齡軒，另一同案共犯邱姓男子則以5萬元交保，其餘證人等請回，至於被傳喚搜索，冉齡軒助理表示，不知道是什麼情況，只是被通知到地檢署調查。

    據指出，冉齡軒涉嫌用人頭詐領助理費，不過，台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠並未詳細說明案情，他僅強調，聲請羈押冉齡軒的理由，其一是涉嫌犯貪污治罪條例第5條，利用職務上機會詐取財物罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上重罪，其二是有勾串共犯與逃亡之虞。

    冉齡軒是國民黨原台中縣議會的議員，曾一度想參選立委，但被國民黨勸退，縣市合併後，當選第14選區中市議員至今（東勢區、石岡區、新社區與和平區，俗稱山城區），是國民黨該選區的資深議員，去年國民黨主席選舉期間，她曾派人到黨中央領表，外界認為她一向支持前高雄市長韓國瑜，可能是幫韓領表，但她卻說是幫她自己領，此插曲也讓她知名度大增。

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