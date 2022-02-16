普悠瑪出軌18死慘劇 司機尤振仲：列車故障未超速

高院今開庭審理普悠瑪列車出軌釀18死意外，肇事的司機員尤振仲（中）否認犯罪，庭訊後匆匆離去。（記者楊國文攝）

2022/02/16 18:49

〔記者楊國文／台北報導〕台鐵普悠瑪列車2年多前在宜蘭縣蘇澳新馬站出軌翻覆，造成18死215傷重大意外，宜蘭地方法院認定列車司機員尤振仲涉擅自關閉ATP（列車自動防護系統）、且超速行駛釀禍，依過失致死罪判4年6月；高等法院二審今（16日）首度開庭，尤振仲否認犯罪，強調列車有加裝ATP，過程中他一直向調查員回報，怎麼會貿然關閉ATP？另外，他堅稱，列車一直是故障，發車前要求換車被拒，何來超速？

本案發生於2018年10月21日下午近5點左右，當時台鐵由樹林車站開往台東車站的6432次普悠瑪自強號列車經過宜蘭線鐵路新馬車站時，列車以141km/h進入半徑306公尺的新馬站彎道，超過速限75km/h，導致列車前進方向第1節車廂右側車輪浮起後出軌並向左側傾覆，隨後第2至8節車廂也相繼出軌，扭曲呈「W」字形，最後造成18死215傷的慘劇。

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宜蘭地檢署偵查認定，尤振仲在下午4點多就已經發現列車異常，並回報，但未經允許下，就貿然關閉ATP，並超速進站釀禍，依過失致死、過失傷害等罪起訴尤振仲、時任台鐵局副總工程司柳燦煌、綜合調度所總所長吳榮欽3人。

宜蘭地院審理認為，尤振仲關閉ATP、加上超速達140公里，是造成意外主因，判決指出，事發當天下午，列車從樹林發車，在樹林調車場期間就已發生第一、八車主風泵（空壓機）壓力不足，產生強制停止的情況，尤振仲誤判是因ATP系統故障而擅自關閉，違反台鐵局「無故障或應停用情形不得關閉」的規定，也未立即回報調度員，直到出軌前85秒才回報。而ATP關閉後，列車失去系統自動防護控制車速功能，加上以時速140公里超速行駛，導致在新馬車站彎道出軌翻覆。

至於柳燦煌、吳榮欽部分，法官認為，柳燦煌主持「傾斜式電聯車一三六輛購案」技術資料總檢討會議，已依規定召集相關技術人員審查，經認證公司認證程序無誤；吳榮欽於普悠瑪列車採購所負責部分，僅於列車試運轉階段調配車輛行車調度，並未參與「整備測試」，均難認有過失。

宜院審結，認定尤振仲犯後否認犯行，無悔意，依過失致死罪將尤判刑4年6月，柳、吳2人均獲判無罪。檢方、尤振仲均不服判決，上訴高等法院。

高院今傳喚尤振仲等3人出庭，尤否認犯罪，辯稱列車上有加裝ATP、遠端防護系統，他一直和調查員回報，怎麼可能會貿然關閉ATP？尤並指出，出車前發現列車不對勁，但要求更換車子被拒，他仍依指示發車，且在過程中不斷回報車況，後來被指示關閉ATP，因此沒有再開啟；柳、吳均辯稱應判無罪。

受害家屬訴訟代理人指出，司機員尤振仲有過失致死責任，但是事發前幾年ATP竟有631次故障紀錄，如果適當管理ATP，即可避發生事故，台鐵疏於善盡監督理責任，也有過失。下次庭訊訂3月23日下午。

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