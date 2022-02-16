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    鐵牛車也不行！拼裝三輪車違規上路又酒駕 阿伯被罰

    警方發現陳姓男子駕駛拼裝三輪車又酒駕。（警方提供）

    警方發現陳姓男子駕駛拼裝三輪車又酒駕。（警方提供）

    2022/02/16 13:41

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓阿伯12日騎乘一輛沒有懸掛車牌，俗稱「鐵牛車」的拼裝三輪機車行經大雅區時，被巡邏警員發現攔下取締時，又發現阿伯身上散發濃濃酒味，經酒測酒測值為0.21毫克，警方依法開出2張罰單，最高可罰10萬。

    台中市警局交通大隊第二中隊警員蔡光陽，當天下午巡經大雅區昌平路四段541巷口時，見前方一輛拼裝三輪車未領有牌照違規行駛於道路攔檢，發現62歲陳姓駕駛散發出酒氣，立即請他下車接受酒測，酒測值為0.21毫克，警方依法掣單並移置且沒入該車輛。

    交大指出，拼裝三輪車大多無法取得安全審驗合格證明，也不可能獲發牌照，所以禁止行駛道路上，一旦違規上路，就違反道路交通管理處罰條例「拼裝車輛未經核准領用牌證行駛，或已領用牌證而變更原登檢規格、不依原規定用途行駛」規定，可開罰3600元以上1萬800元以下罰鍰並當場禁止駕駛、同時沒入車輛，交由監理單位定期銷毀。

    此外，該輛拼裝車三輪車以汽油引擎為原動力驅動，屬動力交通工具並已違規行駛於道路上，經警方對駕駛陳男施以酒測後發現其酒測值為0.21毫克，依法可罰1.5萬以上、9萬以下罰鍰，且陳男於105、107年已有過酒駕前科，想說以拼裝三輪車代步不會有酒後駕車處罰狀況，疏不知拼裝三輪車上路行駛仍是違規，除遭警方依法開罰並沒入車輛外，其酒後駕駛動力交通工具行為仍須接受處罰，得不償失。

    交大強調，駕駛拼裝三輪車等動力交通工具上路，若酒後駕駛或肇事逃逸，仍依刑法公共危險罪論處，所以騎乘有動力卻未領有合格牌照的拼裝三輪車又酒駕，不僅違規也違法，切勿僥倖以為能逃避罰則。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方依法開單告發。（警方提供）

    警方依法開單告發。（警方提供）

    拼裝三輪車依法移置沒入。（警方提供）

    拼裝三輪車依法移置沒入。（警方提供）

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