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    法院院長要看每位法官判決書 司法院：不可影響審判獨立

    司法院祕書長林輝煌強調，院長研閱判決不可影響法官的審案核心。（資料照）

    司法院祕書長林輝煌強調，院長研閱判決不可影響法官的審案核心。（資料照）

    2022/02/16 12:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕司法院去年函文檢送「裁判品質提升方案」暨「裁判書研閱功能操作說明」給各法院，要求院長研閱法官已公開的判決書，發現明顯錯誤應適度給予提醒。司法院秘書長林輝煌16日再於法官論壇上強調，研閱判決有法律依據，院長不可影響審判獨立。

    裁判品質提升方案要求法院院長或其指定適當之人，研閱法官之裁判書後，「院長依裁判書研閱結果，如認有明顯違誤，而有提醒其注意或改進必要者，應於不影響審判獨立之限度內，以適當方式告知承辦法官。」

    林輝煌解釋，院長（或其指定之人）得以研閱的裁判書，是書記官已經交付送達正本後的裁判書，也就是「已經宣示公告、並經書記官交付送達正本後」的裁判書。此時，同院其他法官均可查閱該裁判書，翌日全國法官亦可上網查閱，其後全國民眾均可上網查閱。

    而院長研閱法官裁判書的法源依據，林輝煌說明， 來自於「法官法」第73條規定：「法官現辦事務所在之法院院長或機關首長應於每年年終，辦理法官之職務評定，報送司法院核定。法院院長評定時，應先徵詢該法院相關庭長、法官之意見」、「法官職務評定項目包括學識能力、品德操守、敬業精神及裁判品質；其評定及救濟程序等有關事項之辦法，由司法院定之」。「裁判品質」為職務評定的法定項目之一，法院院長研閱已經書記官交付送達的裁判書，以瞭解法官的裁判品質，有法律依據。

    林輝煌強調，院長依裁判書研閱結果，如認有明顯違誤，而有提醒其注意或改進必要者，應於不影響審判獨立的限度內，以適當方式告知承辦法官， 換言之，各法官的「認事用法」審判核心領域，院長即使有不同看法，也不得告知承辦法官。

    至於何謂裁判書有「明顯違誤」？林輝煌舉例，刑事判決當事人姓名與主文欄或事實欄所載顯不相同、漏字或錯別字過多、顯然與案件無關的記載、明顯可以看出是訴外裁判、判決主文記載如附圖（表）卻無附圖（表）、民事判決客觀訴之預備合併，未就先位之訴諭知駁回逕就備位之訴為勝訴裁判等。

    林輝煌指出，院長對於各裁判書的明顯違誤，告知承辦法官的主要目的，在於協助法官以及提升裁判品質。至於減輕法官工作負擔，也是司法院念茲在茲的重點工作項目，與提升裁判品質一事並行不悖。

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