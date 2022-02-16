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    徵信業者偷拍勒索鄉長案外案 高雄7警1戶政員起訴、11業者交保

    枋山鄉長洪啟能外遇遭徵信業者偷拍勒索600萬元「案外案」，屏檢依貪瀆等罪起訴涉貪7警及1戶政員。 （記者李立法攝）

    枋山鄉長洪啟能外遇遭徵信業者偷拍勒索600萬元「案外案」，屏檢依貪瀆等罪起訴涉貪7警及1戶政員。 （記者李立法攝）

    2022/02/16 12:03

    〔記者李立法／屏東報導〕枋山鄉長洪啟能外遇遭徵信業者偷拍勒索600萬元，檢方偵辦期間意外查出「案外案」，在徵信業者的手機中發現警方提供的個資，陸續揪出7位涉嫌收賄數萬至數十萬元不等的高雄市警局員警及1名戶政人員，屏檢偵結，依貪污治罪條例及洩密等罪起訴8名公務員及周姓等11位徵信業者與員工。

    屏東地檢署去年偵辦洪啟能遭勒索案時，意外查出高市員警洩露個資給徵信業者，進而揭發警方與徵信業者掛勾違法犯行，且如滾雪球般越滾越大，經約談高雄市刑大郭姓及林姓偵查佐後，又查出1名邱姓戶政人員涉案，連同3名徵信業者，先聲押6人獲准。

    檢廉持續偵辦，去年10月間再查出因其他案被停職的高雄刑大林姓小隊長及另一名因案被判刑免職的鄭姓偵查佐捲入其中，接著前往三民一分局、岡山分局調查，帶回盧姓偵查佐、宋姓刑事小隊長、沈姓偵查佐偵辦，其中3人訊後聲押獲准。

    檢方認為涉案員警及戶政人員分別受收數萬至數十萬元不等賄賂洩露民眾個資給徵信業者，先後對周姓等5名涉案徵信業者、5名警務人員及1名戶政人員共11人聲押獲准。

    屏檢昨天偵結，因洪案衍生的貪瀆洩密「案外案」共起訴19人，包括7名高市警察、1戶政人員、11名徵信業者及員工，被羈押的11人則陸續以10至20萬元不等金額交保。

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