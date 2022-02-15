藉採購案大撈油水 前台北縣立醫院心臟主任貪污等6罪判刑

前台北縣立醫院心臟內科主任陳識中2009年起藉審查5項採購案收取回扣共1268萬元，一審依5個貪污罪、一個洗錢罪共判刑12年，高等法院依速審法減刑，6罪各判1年至2年6月不等徒刑，犯罪所得應沒收；仍可上訴。（資料照，記者翁聿煌攝）

2022/02/15 20:23

〔記者楊國文／台北報導〕前台北縣立醫院心臟內科主任陳識中2009年起利用擔任5項採購案審查招標文件機會，收取業者回扣共1268萬元，一審依5個貪污罪、一個洗錢罪共判刑12年，高等法院依速審法減刑後，將6罪各判1年至2年6月不等徒刑，犯罪所得應予沒收；還可上訴。

至於陳識中指控將犯罪所得分給院長沈希哲，一審認定罪證不足，判無罪，高等法院審理認為只有陳的說詞，並無證據可以證明為真，且部份指控與事實不等，今仍判沈無罪，檢方在適用速審法第9條規定下，得上訴。

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不過，沈希哲另案被控原本擔任前台北縣立醫院院長，2010年台北縣改制後，沈續任改制後的新北市聯合醫院院長期間，涉洩漏醫材採購案底標給投標業者，並收取10萬元賄款，一審被判刑10年4月，沈堅稱未犯罪，上訴後，高院前年3月維持一審判決，駁回沈的上訴。

判決指出，陳識中目前已改名為陳世瑀，在2009年3月1日起，擔任台北縣立醫院心臟內科主任期間，負責籌措該院成立心導管中心相關業務，並在採購案擔任審查招標文件規範的複審人員，其複審結果決定投標廠商是否可以參與投標。

不過，陳男竟於2009年3月1日至2010年10月18日期間，就「高階心臟彩色超音波儀採購案」收取業者57萬元賄款，在「全頁式解析心電圖機採購案」收賄5萬元，另在「24小時心電圖分析系統採購案」收賄15萬多元。

此外，陳在「手提式心臟血管彩色超音波機組採購案」中，收取業者36萬多元賄款，另在「心血管照護中心租賃採購案」中收取多達1155萬多元賄款，其中，陳將200萬元賄款，匯入當時女友即現在太太的帳戶，以掩飾其取得之賄賂。

新北地方法院審理後，依5個「購辦公用器材收取回扣罪」、洗錢罪等6罪，將陳男判刑12年，上訴後，高等法院審理認定陳男涉犯5個「職務收賄罪」、洗錢罪，審酌全案已審理逾逾8年，適用速審法的減刑規定，酌減其刑，將6罪各改判1年到2年6月不等徒刑。還可上訴。

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