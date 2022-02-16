后豐大橋女教師命案2男二度判無罪 台中高分檢提5大理由上訴

台中高分院去年底第二次判決，后豐大橋女教師懸案被告王淇政（男友）、洪世緯二度無罪，台中高分檢再提上訴。（資料照，記者張瑞楨攝）

2022/02/16 12:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市后里區幼稚園陳姓女教師，2002年12月7日凌晨1時墜落后豐大橋身亡，台中地檢署依殺人罪起訴當時在場男友王淇政，以及陪同赴約的朋友洪世緯，2人於2009年分別判刑15年、12年6月，此案重審後，台中高分院去年底二度判決無罪，主因是陳女如果是被王、洪兩人抬起拋下橋，依力學原理，不會陳屍橋墩旁2.75公尺，台中高分檢今提5項理由上訴，包括台中高分院認定的陳女陳屍位置，早於2005年就認為是錯誤的位置。

台中高分院是在去年12月30日，第二度對王淇政與洪世緯做出無罪判決，王淇政的姊姊說，19年的平冤之路，漫長又辛苦，希望檢方不要上訴，將此案劃上休止符，讓三方家庭回歸正常，但台中高分檢仍提出上訴。

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台中高分院更二審判無罪主要理由，其一是兩名證人說詞反覆或矛盾，其二是陳女陳屍位於橋墩旁2.75公尺，如果是被王、洪兩人抬起拋下橋，依擺盪、慣力等力學原理，不會陳屍此處，其三是兩人犯後的舉止，並無殺人跡象，包括王淇政趕緊下橋找死者，抱住死者屍體激動得發抖，之後一直哭泣等，其四為兩人測謊都通過。

台中高分檢主要有五項上訴理由，其一是死者陳女身高僅155公分，能否於短短10多秒內自行攀爬總高度117公分，又是頂端圓柱形、下方淺弧形的護欄，且於案發時為0級風情況下，墜落距橋面約16.7公尺高的橋下乾河床時，身體會翻轉成落地時是仰躺姿勢？其墜橋前的姿勢為何？都沒有獲得釐清。

其二，至於台中高分院認定陳女陳屍於距離橋墩2.75公尺，案發後近兩年檢察官履勘現場，以及2005年一審法院履勘現場、都認為是錯誤的位置，台中高分院用錯誤位置，當無罪論述的依據，是前後矛盾，另外，法醫等人也都認為，死者如果是被丟擲方式墜落，符合死者落地時遺體所呈的特徵。

其三，台中高分院更二審認為，鑑定人藍錦龍的鑑定意見，認定死者自行攀爬上護欄墜落時的身體或雙腳、雙手可能會碰觸、拉扯橋面外之二條電纜線而改變身體姿勢，呈向外略往後傾倒（呈後仰、顱頂右側先落地），而認為王姓證人描述，王男與洪男將被害人投擲墜橋的證述不可採信，但依后豐大橋改建前照片，現場「橋面凸出之外緣」並無電纜線之裝設，僅橋面下緣凹處內縮甚深處，才有電纜線，死者自「橋面」墜落不致觸及。

其四，台中高分院認為死者與王淇政等人拉扯，但死者的手部卻完好，顯然台中高分院的認定，與客觀證據不符。

其五，台中高分院無罪判決中，對於高姓路人描述，案發時騎車經過，見橋面現場有2男1女，經過後聽女子呼叫救命二聲，他停車後回頭，見現場僅剩2男的證述，並不採信，又對案發後、洪世緯撥打119後，王淇政曾接獲楊姓友人第一通電話，通話時間長達80秒，如果兩人沒有殺人犯行，為何不告知楊男，關於死者墜橋的事情？

台中高分檢強調，上訴主因是謀求救濟，期望法院以客觀、科學化立場審視此案，以毋枉毋縱，兼顧兩方人權。

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