代言「胖達人」麵包爆摻人工香精被求償 高院仍判小S免賠

高等法院認定胖達人廣告不實，侵害消費者權益，今改判生技達人公司與莊鴻銘、徐洵平應各自或連帶賠償342萬8636元，無償代言的小S（見圖）仍免賠。還可上訴。（資料照）

2022/02/16 11:45

〔記者楊國文／台北報導〕標榜純天然的生技達人公司「胖達人」手感烘焙連鎖麵包店，爆發添加人工香精醜聞，消費者文教基金會代理1060名消費者，提出團體訴訟求償，訴請公司與前後任董事長莊鴻銘、徐洵平、代言藝人小S徐熙娣連帶賠償2566萬餘元，台北地院判決，生技達人公司與莊鴻銘、徐洵平應各自或連帶賠償共538.2萬元，小S徐熙娣免賠，上訴後，高等法院認定胖達人廣告不實，侵害消費者權益，今改判生技達人公司與莊鴻銘、徐洵平應各自或連帶賠償342萬8636元，無償代言的小S仍免賠。還可上訴。

刑事方面，小S丈夫許雅鈞、公公許慶祥等人被起訴指控涉內線交易案，已於2018年定讞，許雅鈞無罪確定，許慶祥被判刑1年10月、緩刑4年、法治教育20小時，前基因國際董事長徐洵平、姜麗芬夫婦各判刑1年8月、1年6月，緩刑3年，法治教育12小時。

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全案2013年8月爆發，消基會接受台北市法務局委託，針對胖達人事件的受害消費者1060人提出團體訴訟，求償金額包括消費金額、3倍懲罰性賠償金，以及每位消費者上限2萬元的精神非財產損失，其中，單一消費者求償的最高為8萬2000元，次高為7萬5000元，總金額共2566萬元。

律師團主張，小S在香精麵包事件爆發前，多次在公開場合、媒體、開幕造勢活動中，極力推薦胖達人麵包是「全天然、無添加人工香料」、「口感非常好吃，吃了完全不影響身材，而且非常健康」。

雖然小S對外宣稱自己是免費代言，沒有領酬勞，但消基會認為小S在這些廣告宣傳中，反映對商品的信賴和親身體驗的結果，仍屬「廣告薦證者」，且明知或可知她的薦證有引人錯誤之虞，她仍進行不實薦證，擅自利用明星光環行銷，利用消費者對她的信賴，造成胖達人門庭若市的盛況，應負連帶責任，因此消基會也將小S列為求償對象。

台北地院審理後，前年5月宣判，共有897人獲賠，生技達人與莊鴻銘應連帶賠償474萬元、生技達人與徐洵平應連帶賠償45萬元，及莊鴻銘單獨賠償19萬2千元，應各自或連帶賠償538.2萬，小S免賠。

高等法院今上午改判生技達人公司與莊鴻銘、徐洵平應各自或連帶賠償342萬8636元，無償代言的小S仍免賠。

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