離婚2個月前妻突曬BABY超音波照 他酸「討客兄」就被告了

前妻高調曬BABY超音波照，前夫發文酸「討客兄」就被告，結果證實孩子果然不是他的。示意圖。（資料照）

2022/02/16 11:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕楊姓男子和前妻周女離婚2個月後，周女在臉書高調曬出妊娠超音波宣告喜訊，楊男截圖發文嘲諷，還留言酸周女「討客兄」，結果周女怒告求償50萬，但法官認為周女產下的小嬰兒確實不是楊男的孩子，楊並非毫無根據揣測及謾罵，因此判周女敗訴。

判決指出，楊男和周女於2020年3月協議離婚後，同年6月，周女在個人臉書高調曬出妊娠超音波宣告懷孕喜訊，楊男看到後截圖，並在自己臉書發文「各位朋友請問一下，離開兩個月可以大成這樣嗎？」、「前任離開兩個月又有了別人的孩子，我祝福你有快樂的家，比我想的還要快生孕」。

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楊男的朋友也跟風留言，楊在貼文的留言處再酸周女「早就說了討客兄」，結果周女得知此事後氣炸，怒告楊男提告求償50萬元。楊被告後也反擊，提出否認子女之訴，經桃園地方法院審理後，確認楊女12月時所產下的胎兒，不是楊男的孩子。

高雄簡易庭審理時，楊男也說，他當時看到前妻突然曬出妊娠超音波照片，擔心是自己的孩子，爾後會衍生出法律上的問題，才會截圖發文留當證據，且他發文時沒有提到前妻的個資，只有一張超音波照片，他不認為有毀謗及侮辱周女。

法官根據民法規定的日數回溯計算周女受胎時間，確實是落在兩人婚姻存續期間，楊男發文酸周女「討客兄」只是抒發不滿情緒，且桃園地院也證實胎兒並非楊男的種，因此認定楊男並非毫無根據的揣測及謾罵，沒有詆毀周女名譽，判周女敗訴，可上訴。

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