移民署官員A走9千多「茶水費」 數百萬元退休金恐泡湯

移民署林姓科員涉貪，被橋頭地院判刑。（記者鮑建信攝）

2022/02/16 06:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕移民署高雄收容所林姓科員，涉嫌收取阮姓等9名越南籍收容人「茶水費」共9350元，被橋頭地院依貪污治罪條例，判處有期徒刑1年6月，並審酌他自首，宣告緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，褫奪公權2年，並支付國庫10萬元，可上訴。

值得一提的是，林員警員出身，1993年間開始擔任公職，即將屆滿30年退休，如今卻被貪瀆判刑，數百萬元退休金恐泡湯。

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判決書指出，林姓被告為內政部移民署南區事務大隊高雄收容所薦任7職等科員，負責值班、收容管理、戒護及臨時勤務派遣等工作。

林明知自己並非阮姓等9名越南籍收容人收容替代處分的承辦人，竟於2020年11月24日上午9 、10點許，在收容所1樓大禮堂，利用戒護阮等收容人等候辦保離所機會，先後將她們帶到禮堂廁所掩人耳目。

林隨後佯稱「我知道你們要出去了，你們很快樂，要給長官一點茶水費」云云，抑或以其他言語或手勢動作，要求給付金錢，致阮等人誤以為須支付，始能順利離所，分別交付500元至3150元不等，林共詐得9350元。

後來，收容所接獲反映，林乃於犯罪偵查機關尚未發覺其有上開犯行前，前往廉政署南調組自首。

承辦法官審酌林自首、收賄金額有限等因素，依利用職務機會詐取財物罪，從輕量處，予以緩刑，以啟自新。

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