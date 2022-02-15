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    被誆帳戶要「包裝漂亮」 離婚夫妻一毛都沒借到險成詐欺犯

    彰化一對夫妻離婚後仍共患難，上網路借貸卻淪為詐騙集團人頭戶跟車手，被依詐欺、洗錢罪嫌起訴，經彰化地院審理，無故意犯罪證據，最後還其清白判處無罪。（記者陳冠備攝）

    彰化一對夫妻離婚後仍共患難，上網路借貸卻淪為詐騙集團人頭戶跟車手，被依詐欺、洗錢罪嫌起訴，經彰化地院審理，無故意犯罪證據，最後還其清白判處無罪。（記者陳冠備攝）

    2022/02/15 17:54

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化陳姓男子跟銀行借貸遭拒，前妻顏女幫忙至網路融資公司借錢，融資公司表示，借錢帳戶要經常性匯款才借得到，稱可以幫忙「包裝漂亮」，顏女於是提供陳男3個帳戶申辦，未料這些帳戶都成為融資公司詐騙他人的洗錢戶頭，陳男與顏女一毛錢都沒借到，還被當詐騙犯逮捕起訴，最後經法官審理才還其清白，判處無罪。法界人士表示，帳戶要包裝才能借錢就是有詐，呼籲民眾別輕信上當。

    判決書指出，陳男（53歲）與顏女（49歲）曾為夫妻，但10年前離婚後仍住在一起，2020年7月，陳男欲借錢修車，向銀行借貸不成，顏女上網找尋代辦業者「速配貸融資企業有限公司」借40萬元，雙方利用LINE聯絡，對方稱「帳戶要包裝漂亮」、「有錢進出，有7次以上記錄，銀行比較辦得過」等語要求配合，並稱包裝手續費共4萬元，顏女不疑有他，於是提供陳男3個金融帳戶申辦。

    隨後3個帳戶在短短3天內就進出7筆以上共88萬元以上金流，陳男與顏女也聽從融資公司指示，臨櫃或至ATM領取每一筆匯款金額，再交付他人，不過陳男帳戶一直未有40萬元借貸匯入，甚至還成了警示帳戶，翌日警方上門，2人才知帳戶遭詐騙集團充當洗錢戶頭，2人行徑也被依詐欺、幫助洗錢罪嫌起訴。

    彰化地院審理，陳男與顏女否認犯行，喊冤並不知情，因急著借錢才傻傻配合等語。法官審理，發現被告2人主動提供對話記錄，與一般詐騙集團成員會刻意隱匿、刪除聯繫方式不同，檢方也無進一步證據指出2人有幫助詐欺與洗錢故意，因此判處無罪。

    法界人士對此表示，目前檢警積極查緝人頭帳戶實施詐欺犯行，動輒凍結帳戶，詐騙集團脅迫價購取得人頭戶已經不易，遂改以詐騙方式取得，並以話術誆其包裝處理帳戶，其實就是財務造假，真正的金融機構若得知，也不會借款，呼籲民眾借貸仍循正當管道，別輕易成為詐騙集團的替罪羔羊。

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