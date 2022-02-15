報復辦案警探 黑幫小弟網路留言中傷他「惡名昭彰好賭好喝」

為了報復偵辦此案的黃姓刑警，林子寬竟假扮鄉民在網路新聞下方留言攻擊黃員「惡名昭彰好賭好喝、喜歡製造績效臭名滿艋舺」，黃員怒控林誹謗；法官依文字誹謗罪判林拘役40日，可易科罰金4萬元。可上訴。（資料照，記者張文川攝）

2022/02/15 16:48

〔記者張文川／台北報導〕天道盟太陽會基隆分會前會長謝煌璿（改名謝金池），前年與手下林子寬等人涉入暴力恐嚇案，被台北市刑警大隊移送法辦，一審被判有罪後，林子寬為了報復偵辦此案的黃姓刑警，竟假扮鄉民在網路新聞下方留言攻擊黃員「惡名昭彰好賭好喝、喜歡製造績效臭名滿艋舺」，黃員怒控林誹謗；台北地院審理時，林認罪，法官依文字誹謗罪判林拘役40日，可易科罰金4萬元。可上訴。

至於林等人所犯恐嚇案，是因56歲謝煌璿將2把改造手槍寄放給林姓小弟保管，林把手槍搞丟，謝恐嚇對方要求賠償40萬元，拿不到錢又恐嚇其父母；此外，謝又指示林子寬等小弟勒索一家遊藝場10萬元，否則要檢舉其暗藏賭博電玩。二審高等法院依2件恐嚇取財罪判謝1年徒刑，外加可易科罰金的6月徒刑，林子寬也判刑7月定讞，皆須入牢。

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去年5月基隆地院一審判決謝等人有罪後，林為了報復當初偵辦、移送他們的北市刑大黃姓偵查佐，去年8月13日上午以手機在上網，在新聞網站的新聞「北市刑警近20年來最大規模調動...」下方留言版，化名「林教授」張貼發表「台北市刑警大隊偵○隊黃○○（全名）小隊長待10幾年了，惡名昭彰好賭好喝、喜歡製造績效、臭名滿艋舺，請注意此人，踴躍舉報此人的壞操守」。

8年26日下午，林男又以相同暱稱在「刑警小隊長曾遭控扮黑幫查私案，又扯入栽槍案被調查」留言版，發表「跟市刑大偵○隊小警員黃○○一個樣」，指責黃員惡名昭彰、操守德行不佳、假扮黑幫查私案捲入栽槍案，捏造不實言論毀損黃員的人格、名譽及社會評價。

黃員的朋友告知黃此事，黃報警控告留言者加重誹謗，警方循線查出是林所為。林到案全盤認罪，台北地檢署起訴林並聲請簡易判決，北院法官審理後，判處林男拘役40天。

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