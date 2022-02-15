為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    搶拍蒸汽火車硬闖平交道 鐵道迷撻伐

    有鐵道迷向媒體投訴，一名林姓女鐵道迷（紅圈處），在花蓮縣壽豐鄉志學地區拍攝蒸汽列車時，竟鑽進已降下的平交道柵欄，近距離拍攝列車經過的畫面。（胡姓民眾提供）

    有鐵道迷向媒體投訴，一名林姓女鐵道迷（紅圈處），在花蓮縣壽豐鄉志學地區拍攝蒸汽列車時，竟鑽進已降下的平交道柵欄，近距離拍攝列車經過的畫面。（胡姓民眾提供）

    2022/02/15 15:48

    〔記者王錦義／花蓮報導〕有「蒸汽國王」美譽的DT668蒸汽機車頭，上月23日搭配郵輪式列車從花蓮行駛到新竹，沿路吸引不少鐵道迷搶拍，不過今天有鐵道迷向媒體投訴，有名林姓女鐵道迷，在花蓮縣壽豐鄉志學地區拍攝蒸汽列車時，竟鑽過已降下的平交道柵欄，近距離拍攝列車經過的畫面，場面十分危險。

    DT668蒸汽機車頭上月由易遊網與台鐵局合作推出的郵輪式列車主題行程「縱谷漫遊輕鬆選二天」，以「5833A-R167+六節莒光號觀光彩繪車廂+煤水車+DT668」的編組行駛，23日從花蓮富源站發車北上，抵達花蓮站後，再繼續行駛到新竹站，吸引不少鐵道迷在花東鐵道沿線，紛紛攜帶「大砲」相機拍攝身影。

    有名網友po出一段記錄DT668行經花蓮壽豐鄉志學北平交道的影片，根據畫面，當時有許多鐵道迷在平交道旁，等待列車經過，準備搶拍難得的蒸汽火車，怎料列車經過一半時，竟有一名女鐵道迷，鑽過遮斷器內（柵欄）近距離拍攝列車，場面十分危險。

    投訴的胡姓鐵道迷說，當時許多鐵道迷都已在柵欄旁卡好位子，準備拍攝列車經過的畫面，不過那位女性，卻在火車正在通過時，直接鑽進柵欄內近距離貼著行進中的列車拍攝，「自己不要命就算了，何必害列車司機」，而且已經不是第一次在拍攝現場看到這名女子的違規行為。

    鐵路警察局花蓮分局副分局長陳家慶說，目前雖未接獲有民眾檢舉該名女子的舉動，不過警方會主動追查其身份，若確實有違規，可依《鐵路法》第57條及70條，處1萬以上至5萬元以下罰緩。若女子擅闖鐵道的違規舉動不慎釀造事故發生，列車司機基本上應該不會被開罰或揹上罪名，不過此舉可能會造成司機的心理創傷，呼籲民眾切勿與生命及荷包過不去。

    有鐵道迷向媒體投訴，一名林姓女鐵道迷（紅圈處），在花蓮縣壽豐鄉志學地區拍攝蒸汽列車時，竟鑽進已降下的平交道柵欄，近距離拍攝列車經過的畫面。（胡姓民眾提供）

    有鐵道迷向媒體投訴，一名林姓女鐵道迷（紅圈處），在花蓮縣壽豐鄉志學地區拍攝蒸汽列車時，竟鑽進已降下的平交道柵欄，近距離拍攝列車經過的畫面。（胡姓民眾提供）

    有鐵道迷向媒體投訴，一名林姓女鐵道迷（紅圈處），在花蓮縣壽豐鄉志學地區拍攝蒸汽列車時，竟鑽進已降下的平交道柵欄，近距離拍攝列車經過的畫面。（胡姓民眾提供）

    有鐵道迷向媒體投訴，一名林姓女鐵道迷（紅圈處），在花蓮縣壽豐鄉志學地區拍攝蒸汽列車時，竟鑽進已降下的平交道柵欄，近距離拍攝列車經過的畫面。（胡姓民眾提供）

    有鐵道迷向媒體投訴，一名林姓女鐵道迷（紅圈處），在花蓮縣壽豐鄉志學地區拍攝蒸汽列車時，竟鑽進已降下的平交道柵欄，近距離拍攝列車經過的畫面。（胡姓民眾提供）

    有鐵道迷向媒體投訴，一名林姓女鐵道迷（紅圈處），在花蓮縣壽豐鄉志學地區拍攝蒸汽列車時，竟鑽進已降下的平交道柵欄，近距離拍攝列車經過的畫面。（胡姓民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男子疑闖平交道遭撞無生命跡象 台南-永康列車受影響
    2021/12/09 15:57

    男子疑闖平交道遭撞無生命跡象 台南-永康列車受影響
    闖平交道致車損反控遮斷桿故障 男子挨罰3.4萬元
    2021/12/05 11:45

    闖平交道致車損反控遮斷桿故障 男子挨罰3.4萬元

    台北燈會「強運藝人」花燈超吸金！
    鳴笛12秒不讓！硬闖平交道撞翻小火車 貨車駕駛下場曝光
    2021/09/23 19:03

    鳴笛12秒不讓！硬闖平交道撞翻小火車 貨車駕駛下場曝光
    老公開車闖平交道 害老婆吊照吞下7.45萬元罰單
    2021/09/18 22:39

    老公開車闖平交道 害老婆吊照吞下7.45萬元罰單

    血拼住宿首選林口亞昕喜來登 自由免費帶你住
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播