台灣經濟自由度全球第6 「司法效能」最高分

台灣司法效能分數暴增到94.2分。（圖取自傳統基金會網站）

2022/02/15 13:54

〔記者吳政峰／台北報導〕美國智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）14日發布《2022經濟自由度指數》（2022 Index of Economic Freedom），我國在184個經濟體中排名第6，平均總得分80.1，首次挺進至「經濟自由」國家。其中司法效能（judicial effectiveness）指標得分94.2，為12項評比指標中最高，亦為歷年新高。司法院認為，司法改革已見成效。

資料顯示，經濟自由度指數是以法律制度、政府規模、監管效率、市場開放等4大面向、12個子項目進行評比，台灣今年「司法效能」指標得分為94.2，較去年大幅增加21.3分，也是12項評比指標中最高，超過平均得分14.1分。

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司法院發言人張永宏表示，司法效能提高顯見司法改革已逐漸見效；也要歸功於法官於每一個個案上努力實現公平正義，為人民所看見；此外與媒體求真、求實、求善的報導也有影響；而我國民主逐漸成熟、公民社會的進步，都是促成司法效能評比提升的重要關鍵。

張永宏引述國發會分析，直指台灣「司法效能」指標得分94.2，增加21.3分最多的主因在於，2020年7月以後，司法院推動司法E化，建置「科技法庭」；因應COVID-19疫情法院維持正常運作，制定施行「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例」；以及建置「商業法院」審理重大商業紛爭。多項積極提升司法透明度及便利度措施，是獲得今年經濟自由度指數評比的肯定。

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