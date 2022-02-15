為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台灣經濟自由度全球第6 「司法效能」最高分

    台灣司法效能分數暴增到94.2分。（圖取自傳統基金會網站）

    台灣司法效能分數暴增到94.2分。（圖取自傳統基金會網站）

    2022/02/15 13:54

    〔記者吳政峰／台北報導〕美國智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）14日發布《2022經濟自由度指數》（2022 Index of Economic Freedom），我國在184個經濟體中排名第6，平均總得分80.1，首次挺進至「經濟自由」國家。其中司法效能（judicial effectiveness）指標得分94.2，為12項評比指標中最高，亦為歷年新高。司法院認為，司法改革已見成效。

    資料顯示，經濟自由度指數是以法律制度、政府規模、監管效率、市場開放等4大面向、12個子項目進行評比，台灣今年「司法效能」指標得分為94.2，較去年大幅增加21.3分，也是12項評比指標中最高，超過平均得分14.1分。

    司法院發言人張永宏表示，司法效能提高顯見司法改革已逐漸見效；也要歸功於法官於每一個個案上努力實現公平正義，為人民所看見；此外與媒體求真、求實、求善的報導也有影響；而我國民主逐漸成熟、公民社會的進步，都是促成司法效能評比提升的重要關鍵。

    張永宏引述國發會分析，直指台灣「司法效能」指標得分94.2，增加21.3分最多的主因在於，2020年7月以後，司法院推動司法E化，建置「科技法庭」；因應COVID-19疫情法院維持正常運作，制定施行「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例」；以及建置「商業法院」審理重大商業紛爭。多項積極提升司法透明度及便利度措施，是獲得今年經濟自由度指數評比的肯定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2022全球經濟自由度 台灣排名第6、首獲自由評比
    2022/02/15 07:15

    2022全球經濟自由度 台灣排名第6、首獲自由評比
    2021經濟自由度評比 台灣排名第6、史上最佳
    2021/03/04 16:36

    2021經濟自由度評比 台灣排名第6、史上最佳

    台北燈會「強運藝人」花燈超吸金！
    受北京控制 香港遭踢出「經濟自由度」名單
    2021/03/04 14:10

    受北京控制 香港遭踢出「經濟自由度」名單
    經濟自由度倒數 中國自貿區最多
    2019/03/12 06:00

    經濟自由度倒數 中國自貿區最多

    過年年菜買太多不用怕 這樣冰剛剛好
    台經濟自由度躋身前10 美國傳統基金會拋2大改革建議
    2019/01/31 15:44

    台經濟自由度躋身前10 美國傳統基金會拋2大改革建議
    台經濟自由度 躋身全球第10名
    2019/01/26 06:00

    台經濟自由度 躋身全球第10名
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播