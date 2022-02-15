為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    人夫綠炸！與妻2年沒嘿休 她出軌竟「一次就中」

    老公2年不碰，人妻出軌「一次就中」。（情境照）

    老公2年不碰，人妻出軌「一次就中」。（情境照）

    2022/02/15 10:37

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市陳姓人夫指結婚15年的妻子，在兩人協議離婚4個月後生子，但離婚前2年雙方已無性關係，指控妻子外遇侵害其配偶權，求償100萬元，人妻坦承確有一次出軌行為，但辯稱丈夫也對她不忠，經常在外約砲、搞一夜情，對家庭不負責任，橋頭地院審理認被告其自認之事實為真，而無丈夫不忠之事證，判決人妻須賠償50萬元，可上訴。

    判決指出，陳姓男子與妻子2007年結婚，育有2子，陳男稱婚後2人關係尚屬和諧，但於離婚前2年，雙方感情日益淡薄，兩人已未發生性行為，被告突於去年1月提議離婚，去年3月協議離婚。

    陳男3月底突得知被告已懷孕，於同年7月產下1子，指控被告已侵害其配偶權，求償100萬元。

    法院審理時，被告坦承於婚姻續存期間與第三人發生1次性行為，並因而受孕，事後感到後悔，對原告深感抱歉。但怨多年婚姻，她一肩扛起家務及教養子女的責任，丈夫每月1萬元生活費入不敷出，丈夫還與多名女子過從甚密，甚至在網路上與他人約炮及發生一夜情。

    橋頭地院審理時認定被告自認之事實為真，卻提不出丈夫婚姻不忠之事證，判決人妻敗訴須賠償50萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    老婆半夜出門稱幫朋友養貓 老公一查綠光罩頂「真有貓膩」
    2021/12/16 12:06

    老婆半夜出門稱幫朋友養貓 老公一查綠光罩頂「真有貓膩」
    聖誕節出軌增加！偷吃首選竟是「同事」 老司機：節日不算數
    2021/12/13 10:43

    聖誕節出軌增加！偷吃首選竟是「同事」 老司機：節日不算數

    春節體重直飆！燃脂神器 曝驚人成果
    富商LINE記事本洩姦情 元配氣炸、小三慘了
    2021/11/27 09:09

    富商LINE記事本洩姦情 元配氣炸、小三慘了
    人妻看完小王裸照堅持離婚 綠帽夫氣炸...40萬和解金暴增到138萬
    2021/10/16 19:07

    人妻看完小王裸照堅持離婚 綠帽夫氣炸...40萬和解金暴增到138萬

    過年年菜買太多不用怕 這樣冰剛剛好
    人夫辦完同學會偷情激戰50回合 囂張小三甩元配巴掌嗆聲
    2021/09/24 08:02

    人夫辦完同學會偷情激戰50回合 囂張小三甩元配巴掌嗆聲
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播