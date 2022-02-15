人夫綠炸！與妻2年沒嘿休 她出軌竟「一次就中」

老公2年不碰，人妻出軌「一次就中」。（情境照）

2022/02/15 10:37

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市陳姓人夫指結婚15年的妻子，在兩人協議離婚4個月後生子，但離婚前2年雙方已無性關係，指控妻子外遇侵害其配偶權，求償100萬元，人妻坦承確有一次出軌行為，但辯稱丈夫也對她不忠，經常在外約砲、搞一夜情，對家庭不負責任，橋頭地院審理認被告其自認之事實為真，而無丈夫不忠之事證，判決人妻須賠償50萬元，可上訴。

判決指出，陳姓男子與妻子2007年結婚，育有2子，陳男稱婚後2人關係尚屬和諧，但於離婚前2年，雙方感情日益淡薄，兩人已未發生性行為，被告突於去年1月提議離婚，去年3月協議離婚。

請繼續往下閱讀...

陳男3月底突得知被告已懷孕，於同年7月產下1子，指控被告已侵害其配偶權，求償100萬元。

法院審理時，被告坦承於婚姻續存期間與第三人發生1次性行為，並因而受孕，事後感到後悔，對原告深感抱歉。但怨多年婚姻，她一肩扛起家務及教養子女的責任，丈夫每月1萬元生活費入不敷出，丈夫還與多名女子過從甚密，甚至在網路上與他人約炮及發生一夜情。

橋頭地院審理時認定被告自認之事實為真，卻提不出丈夫婚姻不忠之事證，判決人妻敗訴須賠償50萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法