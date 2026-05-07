南韓釜山棉被店主打「歡迎台灣人」網友控講中文反被當肥羊宰

網友在社群發文指出到釜山某家主打「歡迎台灣人」的棉被店消費時，親眼目睹台灣團客被店家「坑殺」的狀況。（圖擷取自Naver Map）

許多台灣遊客到韓國旅遊時都會購買韓國棉被，被台灣人列為赴韓旅遊的必買商之一，不過近日有網友在社群發文指出，他到釜山某家主打「歡迎台灣人」的棉被店消費時，親眼目睹台灣團客被店家「坑殺」的狀況，此文一出也引發網友熱議，甚至有網友分享過去前往該店家的消費經驗，表示同樣被坑。

有網友在社群發文表示，日前她與日籍先生到釜山國際市場買棉被時，看到門口上「歡迎台灣人的看板」而進門消費，因為先生說日語，所以是會說日語的店員前來接待。後續原PO看到3萬5000韓元與4萬韓元兩款涼被，當她買了兩件3萬5000韓元的涼被準備離開時，剛好有一群跟團的台灣旅客進店挑棉被，而會中文的店員推薦先前兩款涼被，卻報價5萬及6萬韓元。

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原PO表示，當下她聽到報價時，覺得台灣同鄉被坑，所以偷偷和其中一名台灣遊客告知，但因為趕時間就不知道後續。原PO坦言：「寫著歡迎台灣人卻賣台灣人特別貴，實在吞不下這口怨氣。」

有其他網友在原PO貼文底下分享過往前往該店消費的過程，表示被韓國導遊帶去買時開價9萬和11萬韓元，後來他自己單獨進去問價格，竟然是開6萬和6萬5000韓元。其他也有網友留言：「這家鬼故事好多！」、「也差太多了吧！這樣我都要懷疑之前是不是因為講中文買貴了」、「歡迎台灣人的意思你知道了吧～」

而該店家的Google評價高達4.9顆星，但留言處的許多消費經驗中，也有部分提及「買貴」、「店員報價混亂」、「做生意不老實」的評論。

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