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    鼓勵新住民、新二代 移民署今起受理獎助學金申請

    張秀平練習服裝打版。（記者王冠仁翻攝）

    張秀平練習服裝打版。（記者王冠仁翻攝）

    2022/02/14 16:57

    〔記者王冠仁／台北報導〕為提供全國清寒及優秀的新住民、新二代關懷與獎勵，移民署今天宣布正式辦理110學年度新住民及其子女培力與獎助學金計畫，即日起至3月14日受理報名，預計在5月下旬公布獲獎名單，歡迎符合資格者踴躍報名。

    移民署說，新住民及其子女培力與獎助學金計畫自2012年起辦理至今，受益人數超過35000人。該計畫核發獎項多元，包括優秀、清寒獎助學金、特殊才能獎勵金、總統教育獎勵金及新住民證照獎勵金，依申請獎項不同，核發3千元至3萬元不等獎助學金。

    榮獲109學年度新住民甲級證照獎勵金的新住民張秀平說，她來台後從事服裝設計行業，她喜歡看客人穿上自己做的衣服，但因擔心自身技術不夠好，於是持續學習服裝打版、穿搭技巧，考取勞動部全國技術士技能檢定女裝職類甲級證照，現在她已能獨立賺錢養家，並在家開工作室，期許自己未來能換更大的工作室、教更多學生。

    移民署說，本計畫相關資訊，可至移民署全球資訊網（https://www.immigration.gov.tw）與新住民培力發展資訊網（https://ifi.immigration.gov.tw）查詢或下載，如有問題，可洽服務專線：（02）2388-9393分機2548、2549、2579、2604~2606與2525。

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