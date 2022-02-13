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    男瘋砍女友60刀辯「義憤殺人」 法官戳謊判無期

    林男持刀到李女上班的泰式按摩店，瘋狂刺殺60刀殺死李女。（記者蔡彰盛翻攝）

    林男持刀到李女上班的泰式按摩店，瘋狂刺殺60刀殺死李女。（記者蔡彰盛翻攝）

    2022/02/13 17:06

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣男子林璟暉毆打同居的李姓女友還持刀恐嚇，遭新竹地院核發保護令後，竟心生恨意，連續打上百通騷擾電話逼李女復合，否則就要置她於死地，李女拒絕後，林男持刀到李女上班的泰式按摩店，狂砍60刀殺死李女，事後辯稱李女先說要殺他母親跟兒子，他才會「義憤殺人」，還說自己先吞170顆安眠藥後才動手，犯案時已經意識不清，但法官一一戳破其謊言，認為他手段殘酷無情、罔顧人性且毫無悔意，最後依殺人罪判處無期徒刑。

    判決書指出，46歲的林璟暉與李女曾在湖口鄉同居，2020年6月林男因出手傷害及持刀恐嚇李女，遭新竹地院核發暫時保護令，讓搬出去的林男心懷怨恨，連續多日以撥打上百通電話方式騷擾李女。

    2020年8月6日起，林男持續打電話騷擾李女，揚言不復合就要置她於死地，電話一直打到隔天早上，林男騎機車帶著一把廚房用刀，前往李女工作的泰式按摩店，持刀進入懇求李女復合，李女仍不願意。

    林男憤而拿出紙袋中的刀朝李女頭部、胸腹、背部、四肢猛刺達60刀之多，李女因失血過多休克而死，林男見她倒地，持刀刺胸尋短。

    林男辯稱，因為李女恐嚇要找人殺他在台中的媽媽跟兒子，當下被言語刺激，才會「義憤殺人」，且他在案發前吃下170顆安眠藥想自殺，所以當他殺害李女時，已經意識不清。

    法官根據醫師鑑定報告，得知如果林男真的吞下170顆安眠藥，則其血液濃度將高達每毫升12.7微克，然而林男的抽血指數卻只有0.36，顯然與數據不符。且法官根據多名證人作證，種種跡象都顯示李女才是處於弱勢被害人地位，並非林男所稱的情況。

    此外，案發前林男打了上百通電話騷擾李女，法官實難想像他可能在吃下這麼多顆安眠藥的精神狀況下，還能連續不間斷打騷擾電話，因此無從認定其行為當時精神狀況與辨識能力有降低情形。

    合議庭認為，林男的犯罪手段殘酷無情、罔顧人性，殺意極為明顯，事後又飾詞狡辯，未見其懊悔之心，最後依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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