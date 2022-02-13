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    網交身心障16歲少女誘自拍傳全裸自慰影像供觀賞 男子判刑

    網交身心障礙16歲少女稱當女友，誘她自拍傳全裸自慰影像供觀賞遭判刑2年、緩刑5年。（資料照）

    網交身心障礙16歲少女稱當女友，誘她自拍傳全裸自慰影像供觀賞遭判刑2年、緩刑5年。（資料照）

    2022/02/13 13:59

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄楊姓男子在FB結交一名16歲女網友阿芳（化名），阿芳有輕度身心障礙認知力較低，在小港住處與楊男Messenger視訊，禁不起楊男的引誘，在家自拍屬裸露全裸及自慰畫面，前後兩次傳送影像供楊男觀覽，阿芳家人得知怒告楊男，擔心女兒裸照外流報警查獲，楊男當庭認錯並10萬元和解，高雄地院審結仍以兒童及少年性剝削防制條例，判刑2年、緩刑5年，並施以保護管束。

    被告楊男辯稱雖然知道阿芳未滿18歲，但不清楚她有輕度身心障礙，他被控於前年4月間透過FB認識阿芳，兩人相談甚歡，並取得女方信任，表示要當她的男朋友，當月某日夜晚，楊男在屏東內埔住處與阿芳視訊，表示想看女朋友的身材，以言語誘使阿芳自拍全裸影像，傳給「男朋友」楊男觀賞。

    4天後兩人又上網視訊，他再要求想當他女朋友的阿芳拍傳自慰畫面，阿芳本無拍攝或傳送猥褻電子訊號予被告的念頭，但因被告言詞要求，觸犯兒童及少年性剝削防制條例「引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪」，警方獲報傳喚楊男到案。

    被告楊男坦承不諱，辯稱願當其男友願和解賠償，高雄地院審結，認為被告侵害性的道德感情，而且有礙於社會善良風俗，判處2年有期徒刑，因雙方達成和解，給予緩刑5年自新機會。

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