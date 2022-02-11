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    預防犯罪表現突出 莊惠如升任基市警二分局偵查隊首位女副隊長

    警務員莊惠如近日升任基隆市警二分局偵查隊副隊長，成為首位偵查隊女副隊長。（資料照，記者吳昇儒攝）

    警務員莊惠如近日升任基隆市警二分局偵查隊副隊長，成為首位偵查隊女副隊長。（資料照，記者吳昇儒攝）

    2022/02/11 16:46

    〔記者林嘉東／基隆報導〕詐騙猖獗，為了蒐集詐團騙人手法，警務員莊惠如成功混入詐騙集團群組，臥底蒐證詐團話術，讓警方得以見招拆招，逐一破解，有效防止民眾受騙，獲得警政署長陳家欽肯定；她近日升任基隆市警二分局偵查隊副隊長，成為首位偵查隊女副隊長。

    警務員莊惠如長期負責基隆市警察局預防犯罪宣導業務，為了防制毒品侵入校園、詐欺、住竊等業務，經常走訪國中、小學校、深入社區，向學生、里民宣導反毒、防詐與如何防竊，她口條、思路清晰，成效頗佳。

    去年，為了蒐集詐團騙人手法，她混入詐騙集團群組，臥底蒐證詐團話術，再見招拆招，逐一破解，有效防止民眾受騙，警政署長陳家欽獲知後，頒獎肯定她勇於任事。

    由於她預防犯罪表現突出，深受基隆市警察局長劉耀欽肯定，近日拔擢她擔任基隆市警二分局偵查隊副隊長。

    二分局偵查隊長林學志指出，惠如業務能力很強，很開心有她加入偵查隊團隊，可以讓偵查隊業務更上軌道。

    不過很多人不知，莊惠如來自警察世家，不僅老公在新北市汐止警分局服務，她的公公廖朝富還是第二分局警備隊長，公公、兒媳在同一個分局服務，傳為佳話。

    莊惠如來到二分局偵查隊後，辦案時拼勁十足，對待下屬時卻顯露出女性特有的溫柔特質，帶人也帶心，外剛內柔的特質，讓長官印象深刻，也讓她在陽剛味十足的偵查隊中，逐漸展露頭角。

    莊惠如預防犯罪表現突出，深受基隆市警察局長劉耀欽肯定，近日拔擢她擔任基隆市警二分局偵查隊副隊長。（資料照，記者吳昇儒攝）

    莊惠如預防犯罪表現突出，深受基隆市警察局長劉耀欽肯定，近日拔擢她擔任基隆市警二分局偵查隊副隊長。（資料照，記者吳昇儒攝）

    警務員莊惠如（右）為了蒐集詐團騙人手法，她混入詐騙集團群組，臥底蒐證詐團話術，再見招拆招，逐一破解，有效防止民眾受騙，警政署長陳家欽（左）獲知後，頒獎肯定她勇於任事。（記者林嘉東翻攝警馨雲網站）

    警務員莊惠如（右）為了蒐集詐團騙人手法，她混入詐騙集團群組，臥底蒐證詐團話術，再見招拆招，逐一破解，有效防止民眾受騙，警政署長陳家欽（左）獲知後，頒獎肯定她勇於任事。（記者林嘉東翻攝警馨雲網站）

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