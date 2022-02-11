為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不實交易致富士全錄損失2.8億 前營業本部長吳經明起訴

    台灣富士全錄營業本部本部長吳經明。（資料照，讀者提供）

    台灣富士全錄營業本部本部長吳經明。（資料照，讀者提供）

    2022/02/11 12:21

    〔記者王定傳／台北報導〕前富士全錄股份有限公司資訊處長及營業本部長吳經明，涉嫌利用不實交易，致使富士全錄無端付款金額高達2億8238萬餘元，自己則獲得不法利益2億6727萬元並隱匿犯罪所得，台北地檢署今依刑法背信、偽造文書、違反證券交易法、商業會計法及洗錢防制法起訴吳經明，並以吳經明所為致富士全錄受有鉅額虧損，犯後態度不佳，情節重大，請法院從重量刑。

    吳經明妻子、配合不實交易的6家公司的負責人、經理人、業務等8人，亦分別被依違反證券交易法等罪嫌起訴。

    檢方調查，吳經明犯罪時間從2011年1月至2018年2月為止，期間，他從資訊處長一路爬升為營業本部長，他涉嫌與富士全錄有交易的多家公司合作，以「過水交易」方式，並採小額、多筆、分散供應商、且為難以實際驗收的電腦軟體採購標的，進行不實交易，致富士全錄無端付款金額高達2億8238萬餘元，吳則獲取不法利益2億6727萬元，另涉嫌洗錢以隱匿犯罪所得。

    富士全錄日本總公司察覺台灣富士全錄軟體所佔比例過高、採購廠商集中於6家公司、相同軟體重複採購及向不同廠商採購、多數採購項目金額為吳經明擔任營業本部長時期核決採購權限的50萬以下、無從確認軟體使用目的等異常情形，指示擴大清查因而發現其等所為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    富士全錄不實交易2億背信案 4廠商各50萬元交保
    2021/10/27 09:47

    富士全錄不實交易2億背信案 4廠商各50萬元交保
    富士全錄不實交易2億背信案 檢調第2波搜索約談5涉案廠商
    2021/10/26 18:18

    富士全錄不實交易2億背信案 檢調第2波搜索約談5涉案廠商

    洲際漢神特區 林鼎樸御千坪花園泳池御邸
    涉不實交易害公司損害2億 台灣富士全錄本部長被收押
    2021/10/13 18:56

    涉不實交易害公司損害2億 台灣富士全錄本部長被收押
    涉不實交易損害公司2億元 台灣富士本部長吳經明遭搜索約談
    2021/10/12 16:57

    涉不實交易損害公司2億元 台灣富士本部長吳經明遭搜索約談
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播