不實交易致富士全錄損失2.8億 前營業本部長吳經明起訴

台灣富士全錄營業本部本部長吳經明。（資料照，讀者提供）

2022/02/11 12:21

〔記者王定傳／台北報導〕前富士全錄股份有限公司資訊處長及營業本部長吳經明，涉嫌利用不實交易，致使富士全錄無端付款金額高達2億8238萬餘元，自己則獲得不法利益2億6727萬元並隱匿犯罪所得，台北地檢署今依刑法背信、偽造文書、違反證券交易法、商業會計法及洗錢防制法起訴吳經明，並以吳經明所為致富士全錄受有鉅額虧損，犯後態度不佳，情節重大，請法院從重量刑。

吳經明妻子、配合不實交易的6家公司的負責人、經理人、業務等8人，亦分別被依違反證券交易法等罪嫌起訴。

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檢方調查，吳經明犯罪時間從2011年1月至2018年2月為止，期間，他從資訊處長一路爬升為營業本部長，他涉嫌與富士全錄有交易的多家公司合作，以「過水交易」方式，並採小額、多筆、分散供應商、且為難以實際驗收的電腦軟體採購標的，進行不實交易，致富士全錄無端付款金額高達2億8238萬餘元，吳則獲取不法利益2億6727萬元，另涉嫌洗錢以隱匿犯罪所得。

富士全錄日本總公司察覺台灣富士全錄軟體所佔比例過高、採購廠商集中於6家公司、相同軟體重複採購及向不同廠商採購、多數採購項目金額為吳經明擔任營業本部長時期核決採購權限的50萬以下、無從確認軟體使用目的等異常情形，指示擴大清查因而發現其等所為。

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