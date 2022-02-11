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    78歲老夫妻「乖孫」不見！ 兩老在派出所上演鸚鵡認親記

    78歲老夫妻報案鸚鵡「乖孫」不見！兩老在派出所上演鸚鵡認親記，一家人終於重逢。（警方提供）

    78歲老夫妻報案鸚鵡「乖孫」不見！兩老在派出所上演鸚鵡認親記，一家人終於重逢。（警方提供）

    2022/02/11 08:29

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一對78歲蔡姓老夫妻飼養一隻非洲灰鸚鵡10年，牠會叫他們「阿公、阿嬤」，兩人將牠取名「哈囉」，早把牠當「乖孫」照顧，不料，鸚鵡趁夫妻倆開門時飛走了，兩老向派出所報案，員警在臉書上搜尋相關鸚鵡群組，發現有網友當天拾獲一隻非洲灰鸚鵡，警方通知拾得人將牠送至派出所，因其身上無特徵，認親一事費了一番工夫。

    老夫婦表示所飼養的寵物鸚鵡非常聒噪，平時總叫著「阿公、阿嬤」，但溫姓女子所拾獲的鸚鵡，雖然外型相似卻非常安靜，擔心鸚鵡並非蔡姓夫婦所有，有飼養經驗的溫女提議，讓老夫婦與鸚鵡近距離接觸，如非飼主接近，鸚鵡會防衛性的攻擊。當寵物背包打開後，老夫婦喊著鸚鵡名字「哈囉」，鸚鵡也果真乖乖地棲息在老夫婦手上。

    鼓山分局今指出，鸚鵡認親當時大家揑了把冷汗，但也擔心會不會巧合，會不會牠本來就親人，此時，溫女笑著提到自己撿到鸚鵡時，曾聽見牠小聲的叫「阿公」，因此當老夫婦提到「阿公、阿嬤！」時，她心中早已確定鸚鵡就是「哈囉」。

    蔡姓夫婦見到心愛的鸚鵡回來欣喜萬分，表示「哈囉」從1個月大飼養至今已10餘年，早已是家中不可或缺的一份子，非常感謝溫女及員警的幫忙，所長高軒稑不忘叮嚀夫婦倆要把『乖孫』牽乎好ㄟ！

    78歲老夫妻報案鸚鵡「乖孫」不見！兩老在派出所上演鸚鵡認親記，一家人終於重逢。（警方提供）

    78歲老夫妻報案鸚鵡「乖孫」不見！兩老在派出所上演鸚鵡認親記，一家人終於重逢。（警方提供）

    溫姓女子拾獲1隻非洲鸚鵡，在臉書上留言招領希望牠能和家人團圓。（警方提供）

    溫姓女子拾獲1隻非洲鸚鵡，在臉書上留言招領希望牠能和家人團圓。（警方提供）

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