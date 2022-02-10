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    首頁　>　社會

    懲處員工被認定不當勞動行為 華航不服提告吞敗

    3名員工參加「0623活動」遭華航懲處，華航事後被勞動認定構成不當勞動行為，華航不服提告，遭北高行判決敗訴。（華航提供）

    3名員工參加「0623活動」遭華航懲處，華航事後被勞動認定構成不當勞動行為，華航不服提告，遭北高行判決敗訴。（華航提供）

    2022/02/10 20:18

    〔記者溫于德／台北報導〕華航員工劉惠宗、朱良駿、張書元等3人，2017年參加在交通部前舉辦的「6/23運輸業工時大體檢-反過勞、要休息」活動，遭華航約談並建議懲處至少均為三大過以上；勞動部是後認定華航構成不當勞動行為，華航不服提告，台北高等行政法院更一審認定勞動部裁決並無違誤，判華航敗訴；可上訴。

    判決指，華航在2017年6月27日及同年7月5日分別約談劉惠宗等3人，並製作會議記錄建議懲處3人至少均為三大過以上，華航遭勞動部認定構成不當勞動行為。

    勞動部提告，請求撤銷勞動部裁決，北高行一審原判華航敗訴，經最高行政法院廢棄原判決，發回更審。

    更一審認違，「6/23運輸業工時大體檢-反過勞、要休息」活動屬工會活動，活動上指出華航與交通部民用航空局的研擬方案具安全疑慮，同時涉及全體空服員生命安全及勞動環境變動，因此，具公益性，華航負有容忍義務。

    然而，華航並未容忍該活動，並約談劉惠宗、朱良駿、張書元等3人，也作成懲處建議，華航形同阻礙勞工參與工會活動，也減損工會實力或影響工會發展，具不當動機，因此，勞動部原裁決並無違誤，判華航敗訴。

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