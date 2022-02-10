獨家》涉恐嚇馬英九、2立委 「何歡喜」疑在台就讀警追查中

前總統馬英九（見圖）辦公室收到來自香港署名「何歡喜團隊」的恐嚇信。（記者劉慶侯翻攝、資料照；本報合成）

2022/02/10 17:41

〔記者劉慶侯／台北報導〕前總統馬英九辦公室、國民黨立委李貴敏、李德維與中視昨天都收到來自香港署名「何歡喜團隊」的恐嚇信。根據警方調查，「何歡喜」身份為綽號「芒果」的范姓青年學生，在前年的「反中愛港」運動中，所屬團隊就曾自台灣寄發多封「腐肉、尿漬恐嚇信」給港府人員，目前范男疑在台就讀大學，警方現一併進行調查中。

前總統馬英九位於台北市內湖區行善路上的辦公室，以及國民黨立委李貴敏、李德維與中視昨天都收到來自香港的恐嚇信，恐嚇內文稱「警告！國民黨小心說話！勿阻香港手足前往台灣！」並夾帶2張香港冥紙。警方初步勘查都是同時自香港寄出，並採集5枚相關可疑指紋。

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警方追查恐嚇信署名所謂的「何歡喜團隊」，結果發現在2021年11月間，香港多名法官、司法人員以及政界人士約20餘人，也是相繼收到裝有粉末或腐肉的恐嚇信，信件均由台灣寄出，事後則有一名自稱「何歡喜」的男子在網路社交平台承認所為。

香港警方持續追查中，發現寄件人「何歡喜」真實身份，是一名綽號「芒果」的范姓大學生，曾追隨黃之鋒參加集會，之後加入反中愛港組織「學民思潮」。 范男被港警起底後，11月參與香港理工大學暴動後前往台灣，現在台灣一所大學修讀社會科學。

由於此次自香港寄發來台的恐嚇信件，涉及國內多名政治人士，台北市警方極為重視，現會同刑事局與移民署，先行針對范男有無在台，或有無得知或涉入恐嚇信件，抑或有人冒名作案，目前由專案人員深入調查中。

署名「何歡喜團隊」的恐嚇信。（記者劉慶侯翻攝）

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