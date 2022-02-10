為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    獨家》涉恐嚇馬英九、2立委 「何歡喜」疑在台就讀警追查中

    前總統馬英九（見圖）辦公室收到來自香港署名「何歡喜團隊」的恐嚇信。（記者劉慶侯翻攝、資料照；本報合成）

    前總統馬英九（見圖）辦公室收到來自香港署名「何歡喜團隊」的恐嚇信。（記者劉慶侯翻攝、資料照；本報合成）

    2022/02/10 17:41

    〔記者劉慶侯／台北報導〕前總統馬英九辦公室、國民黨立委李貴敏、李德維與中視昨天都收到來自香港署名「何歡喜團隊」的恐嚇信。根據警方調查，「何歡喜」身份為綽號「芒果」的范姓青年學生，在前年的「反中愛港」運動中，所屬團隊就曾自台灣寄發多封「腐肉、尿漬恐嚇信」給港府人員，目前范男疑在台就讀大學，警方現一併進行調查中。

    前總統馬英九位於台北市內湖區行善路上的辦公室，以及國民黨立委李貴敏、李德維與中視昨天都收到來自香港的恐嚇信，恐嚇內文稱「警告！國民黨小心說話！勿阻香港手足前往台灣！」並夾帶2張香港冥紙。警方初步勘查都是同時自香港寄出，並採集5枚相關可疑指紋。

    警方追查恐嚇信署名所謂的「何歡喜團隊」，結果發現在2021年11月間，香港多名法官、司法人員以及政界人士約20餘人，也是相繼收到裝有粉末或腐肉的恐嚇信，信件均由台灣寄出，事後則有一名自稱「何歡喜」的男子在網路社交平台承認所為。

    香港警方持續追查中，發現寄件人「何歡喜」真實身份，是一名綽號「芒果」的范姓大學生，曾追隨黃之鋒參加集會，之後加入反中愛港組織「學民思潮」。 范男被港警起底後，11月參與香港理工大學暴動後前往台灣，現在台灣一所大學修讀社會科學。

    由於此次自香港寄發來台的恐嚇信件，涉及國內多名政治人士，台北市警方極為重視，現會同刑事局與移民署，先行針對范男有無在台，或有無得知或涉入恐嚇信件，抑或有人冒名作案，目前由專案人員深入調查中。

    署名「何歡喜團隊」的恐嚇信。（記者劉慶侯翻攝）

    署名「何歡喜團隊」的恐嚇信。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬英九、李貴敏收到恐嚇信 朱立倫：儘快找到殘害民主自由黑手
    2022/02/10 15:50

    馬英九、李貴敏收到恐嚇信 朱立倫：儘快找到殘害民主自由黑手
    馬英九、2立委、中視收到香港寄出恐嚇信 刑事局聯繫港方協查
    2022/02/10 14:15

    馬英九、2立委、中視收到香港寄出恐嚇信 刑事局聯繫港方協查

    台灣女婿名列亞洲對沖基金排行榜首
    要國民黨勿阻擋港人來台 李貴敏收到恐嚇信
    2022/02/10 12:45

    要國民黨勿阻擋港人來台 李貴敏收到恐嚇信
    香港2法院收恐嚇信 寄件者疑「流亡台灣」港人
    2021/11/24 17:14

    香港2法院收恐嚇信 寄件者疑「流亡台灣」港人

    塭仔圳公園校園首排 宜居單純自住客青睞
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播