男拿熱水燙死女友的貓 還傳虐貓影片恐嚇「見一次砍一次」

茶茶經過搶救後，仍不敵病痛離開世界。（圖擷取自呂秋遠臉書）

2022/02/10 16:11

〔記者王定傳／新北報導〕黎姓男子因與女友小若（化名）發生糾紛，竟拿棍棒毆打小若的愛貓「茶茶」，還用熱水燙貓凌虐致死，並傳施虐影片給小若，並出言恫嚇「見你一次砍你一次」等；黎男另涉偷拍2人性愛過程，威脅要散布私密照與影片，新北地檢署依違反動物保護法、刑法恐嚇危害安全、妨害秘密及侵占罪嫌將他起訴，並請求法院從重量刑。

對於此事，律師呂秋遠日前在臉書PO文表示：「或許這不會是最後一件虐待動物的案件，但是希望這是第一件因為動物保護法而入獄服刑的案件」、「茶茶被虐待這件事，並沒有因為時間過去，讓大家忘記。所以，黎先生，接下來是法院公開審理，我們還是繼續在法院見了」。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，去年8月17日，黎男先是傳訊要求小若返回住處，否則要對「茶茶」不利，隨即持棍棒毆打「茶茶」，並把貓咪關進籠子裡拿熱水燙貓；令人髮指的是，他竟然拍攝虐貓過程並傳給小若，出言恫嚇：「見你一次砍你一次」等。

當晚，因房東要求黎男搬走，他涉嫌把小若的2台相機、1台平板電腦、眼鏡、皮包及衣物打包帶走；同月21日，他還傳給對方之前偷拍的2人性愛過程影像，威脅要散布小若的性愛影像及照片。

至於「茶茶」經過搶救11天仍死亡，全案曝光後，引發社會譁然，新北市長侯友宜亦在臉書發長文悼念「茶茶」，強調任何生命都需要得到尊重，「任何人不該只把寵物當作自己的附屬品」。

檢方偵辦時，黎男坦承虐貓，其餘犯行均否認，檢方調查後認為黎男涉犯違反動物保護法、刑法恐嚇危害安全、妨害秘密及侵占罪嫌，且他有前科，5年內再犯，請法院審酌是否加重其刑。

檢方並認為，黎男僅因細故就以凶殘手段虐貓致死，甚至拍攝虐貓過程傳給被害者，惡性非輕，犯後否認犯行，並無悔意，請法院從重量刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法